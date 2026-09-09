Eskişehir’de ’Okula Uyum Haftası’ kapsamında çalışmalar sürüyor

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı Uyum Haftası etkinlikleri kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi.

Okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik 'Okula Uyum Haftası' başladı. Bu kapsamda, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Osmangazi İlkokulunu ziyaret etti. Ziyarette okulun genel işleyişi ve öğrencilerin uyum sürecine ilişkin bilgi alan İl Müdürü Aydın, yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.