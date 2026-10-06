Eskişehir İl Ambulans Servisi'nin obstetrik acil eğitimi 20 personelle tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir İl Ambulans Servisi'nin obstetrik acil eğitimi 20 personelle tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Ambulans Servisi\'nin obstetrik acil eğitimi 20 personelle tamamlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğince düzenlenen Hastane Öncesi Obstetrik Aciller Eğitimi 1-2 Ekim 2026'da tamamlandı. Eğitime toplam 20 ATT, paramedik ve hekim katıldı; gebelik, doğum ve yenidoğana acil müdahale konularında teorik ve uygulamalı bilgi verildi.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından sağlık personeline yönelik düzenlenen "Hastane Öncesi Obstetrik Aciller Eğitimi" başarıyla tamamlandı.

1-2 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitime, İl Ambulans Servisi bünyesinde görev yapan Acil Tıp Teknisyeni (ATT), Paramedik ve hekimlerden oluşan toplam 20 personel katıldı. Eğitim kapsamında katılımcılara gebelik süreci, doğum evreleri, obstetrik aciller ve yeni doğana yönelik acil müdahale yaklaşımları hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Gerçekleştirilen vaka simülasyonu uygulamalarıyla personelin hastane öncesi acil müdahale vakalarındaki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflendi. Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara sunulan acil sağlık hizmetlerinin kalitesini ve niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
EskişehirHastaneSağlıkEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
A Milli Takım’da tarihi düşüş Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık
Sedat Peker’e canlı yayında hakaret etmişti Silahlı saldırıya uğradı Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı Evlerini satışa çıkarıyorlar Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
11:09
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası Menajerler önerdi
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi
11:00
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor
300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
09:11
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 11:18:19. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir İl Ambulans Servisi'nin obstetrik acil eğitimi 20 personelle tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei