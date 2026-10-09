ETÜ\'de 2026-2027 akademik yılı Anayasa Mahkemesi üyesi Akyel\'in ilk dersiyle açıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni, Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende Anayasa Mahkemesi Üyesi ve Sayıştay Eski Başkanı Doç. Dr. Recai Akyel, "Anayasa, Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru" başlıklı ilk dersi verdi.

Açılış konuşmalarıyla başlayan törende, doçentlikten profesörlüğe yükselen ETÜ akademisyenleri için cübbe giyme töreni düzenlendi.

"Akademik yıl açılışları önemli buluşmalardır"

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 2026-2027 Akademik Yılı'nın üniversite, akademik ve idari personel ile öğrenciler için hayırlı olmasını dileyerek, "Akademik yılın üniversitemiz, akademik idari personelimiz ve öğrencilerimiz için hayırlı ve verimli olmasını temenni ediyorum. Bugün akademik yılımızın açılış dersini çok kıymetli bir konuğumuzun teşrifleriyle gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Açılış dersini gerçekleştirecek olan Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Doç. Dr. Recai Akyel'i üniversitemizde ağırlamaktan onur duyuyorum. Akademik yıl açılışları, üniversitenin varlık sebebini, bilime olan bağlılığını ve topluma karşı üstlendiği sorumluluğu yeniden düşünmemize imkan veren önemli buluşmalardır. İçinde bulunduğumuz çağ, üniversitelerin bu tarihi sorumluluğuna yeni bir boyut kazandırmaktadır. Yapay zekadaki gelişmeler; bilginin üretilme ve kullanım biçimlerini, çalışma hayatını ve öğrenme süreçlerini değiştirmektedir. Yapay zekanın tekrarlayan ve zaman alan görevleri üstlenmesi; insanın araştırmaya, düşünmeye ve başkalarının ihtiyaçlarını anlamaya daha fazla zaman ayırmasını sağlayabilir. İnsan odaklı bir yaklaşımla yönetildiğinde yapay zeka, insani özelliklerimizin daha fazla öne çıkmasına katkı sunabilecektir. Erzurum Teknik Üniversitesi olarak eğitim anlayışımızı bu gelecek perspektifi ile güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Üniversitemizin YÖKAK tarafından 5 yıl süreyle kurumsal tam akreditasyona layık görülmüş olması, kalite kültürümüzün önemli bir karşılığıdır. 2026-2027 Akademik Yılımızın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ETÜ önemli sorumluluklar üstlenmektedir"

Erzurum Valisi Aydın Baruş ise üniversitelerin bilimsel üretim, teknoloji geliştirme ve nitelikli insan yetiştirme noktasındaki önemine dikkat çekerek, "Günümüz dünyasında ülkelerin ve milletlerin gücü, sahip oldukları doğal kaynaklar kadar, hatta onlardan çok daha önemli olarak bilgi üretme, teknoloji geliştirme ve nitelikli insan yetiştirme kapasitesiyle ölçülmektedir. Türkiye'nin 21. yüzyılda güçlü ve öncü ülkeler arasında yer alabilmesi, bu asrı Türkiye Yüzyılı haline getirebilmesi için üniversitelerimizin bilimsel üretim kapasitesini artırması, gençlerimizin araştırma ve yenilikçilik konusunda daha fazla desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu minvalde Erzurum Teknik Üniversitemiz; bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve nitelikli insan kaynağı yetiştiren öncü bir kurum olarak ilimizde ve ülkemizde önemli sorumluluklar üstlenmektedir" diye konuştu.

Programın devamında Anayasa Mahkemesi Üyesi ve Sayıştay Eski Başkanı Doç. Dr. Recai Akyel, "Anayasa, Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru" başlıklı sunumuyla akademik yılın ilk dersini verdi.

Törene konuşmacıların yanı sıra Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Akarsu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tosun, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez, akademisyenler, kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.