Gemlik'e Yeni Öğrenci Yurdu - Son Dakika
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Gemlik'e Yeni Öğrenci Yurdu

Gemlik\'e Yeni Öğrenci Yurdu
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Gemlik'te 500 kişilik yurt projesi tamamlanma aşamasına geldi, öğrenci barınma kapasitesi artacak.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan 500 kişilik öğrenci yurdu 400 günde tamamlanma aşamasına geldi.

Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Canbaba'nın incelemelerine AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, Gemlik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Berkan Atasoy ve Gemlik KYK Müdürü Nevin Zengin de eşlik etti.

Proje alanının tamamını inceleyen Canbaba, yurdun hizmete girmesiyle Gemlik'e gelecek üniversite öğrencilerinin barınma imkanlarının önemli ölçüde karşılanacağını belirterek, 'Yapılan yurt binası etüt odaları, konferans salonu, atölyeler, yemekhane ve sosyal alanlarıyla öğrencilerin eğitim hayatlarını daha rahat ve verimli bir şekilde sürdürmelerine katkı sağlayacak' diye konuştu.

122 oda 500 öğrenci kapasitesi

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen projede öğrencilerin konforuna yönelik çeşitli alanlar yer alıyor. Yurtta dörder kişilik 122 oda bulunacak ve toplam 500 öğrenci barınabilecek. Projede ayrıca 150 kişilik konferans salonu, 320 kişilik yemekhane, 6 atölye odası, etüt odaları ile engelli öğrencilerin kullanımına uygun odalar ve sosyal alanlar bulunacak. Bina öğrenci odalarının yer aldığı blok zemin + 3 kat, diğer blok ise zemin + 2 kat olarak planlandı.

Yeni yurdun hizmete girmesiyle Gemlik'teki yükseköğrenim öğrencilerinin barınma kapasitesinin önemli ölçüde artırılması bekleniyor.

İlçedeki mevcut KYK yurtlarında 369 kız ve 194 erkek olmak üzere toplam 563 öğrenci barınıyor. 500 kişilik yeni yurdun hizmete alınmasıyla birlikte ilçedeki toplam öğrenci barınma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Gemlik'e Yeni Öğrenci Yurdu - Son Dakika

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