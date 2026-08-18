Kimyasal Madde Yolda Araçları Boyadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kimyasal Madde Yolda Araçları Boyadı

Kimyasal Madde Yolda Araçları Boyadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dinar-Çay yolunda dökülen kimyasal madde araçları mor renge boyadı, soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'da Dinar- Çay kara yolunda bir TIR'dan dökülen kimyasal maddenin yağış sonrası tepkimeye girip yoldan geçen araçların mor renge boyanmasına ilişkin, 'Çevrenin taksirle kirletilmesi' ve 'Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Dinar- Çay kara yolu güzergahında, bir TIR'dan yaklaşık 10 gün önce yola döküldüğü belirlenen kimyasal madde, yağış sonrası tepkimeye girerek, asfalt yüzeyinde yayıldı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, alt bölümleri başta olmak üzere, lastik, jant, tampon ve kaportalarını mora boyadı. Çok sayıda sürücü, araçlarını temizletmek için akaryakıt istasyonları ve oto yıkamacılara yöneldi. Bazı yıkamacılarda uzun araç kuyrukları oluştu.

SORUMLULAR TESPİT EDİLDİ

Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı, sorumlular hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olayın sorumlularının tespit edildiği belirtilerek, "Olayla ilgili yapılan incelemelerin ardından sorumlular hakkında 'Çevrenin taksirle kirletilmesi' ve 'Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması' suçlarından adli soruşturma başlatıldı" denildi.

Kaynak: DHA

Trafik, Güncel, Çevre, Çay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimyasal Madde Yolda Araçları Boyadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ davasında yeni gelişme: Mahkemeden ’İmamoğlu’ kararı İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında yeni gelişme: Mahkemeden 'İmamoğlu' kararı
Erotik sahneleri olay olmuştu Kızılcık Şerbeti’nde rol alacak Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Adana’da aile katliamı Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı Adana'da aile katliamı! Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı
İsmail Kartal’dan Lukaku için yanıt İsmail Kartal'dan Lukaku için yanıt
Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı
Kerem Aktürkoğlu’ndan eleştirilere karşı olay cevap Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap

13:13
Abdullah Gül sessizliğini bozdu Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
12:54
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici’nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici'nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
12:51
Kentte bir ilk Sağlık Bakanı Memişoğlu “Göğsümüzü kabartan an“ notuyla paylaştı
Kentte bir ilk! Sağlık Bakanı Memişoğlu "Göğsümüzü kabartan an" notuyla paylaştı
12:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!
11:00
Kripto para sahiplerine kritik uyarı
Kripto para sahiplerine kritik uyarı
10:46
Büyük rezalet Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 13:16:41. #7.13#
SON DAKİKA: Kimyasal Madde Yolda Araçları Boyadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.