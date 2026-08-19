İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar - Son Dakika
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İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar

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Furkan Vakfı’na yönelik şafak operasyonunda gözaltına alınan Alparslan Kuytul’un evindeki görüntüler yayınlandı. Kendisine uzatılan tutanaktaki “yakalama” ifadesine itiraz eden Kuytul, “Ben kaçmadım. Kendi evimdeyim, evinde olan insana yakalama denmez” dedi. Kuytul, tutanağı imzalamasının ardından yakınlarıyla vedalaşarak polis eşliğinde evden ayrıldı.

Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Kuytul'un evinde gözaltına alındığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, polisin uzattığı tutanağa gösterdiği tepki ve evden ayrılmadan önceki vedalaşma anları dikkat çekti.

ŞAFAK VAKTİ BASKIN YAPILDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde Furkan Vakfı'na yönelik geniş çaplı bir operasyon düğmesine bastı. Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un ikamet ettiği evin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evde yapılan aramaların ardından Alparslan Kuytul, eşi Semra Kuytul ve çok sayıda vakıf üyesi gözaltına alındı.

İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar

GÖZALTI ANINDA TUTANAK TARTIŞMASI

Operasyonun ardından Alparslan Kuytul’un sosyal medya hesabından, evinde gözaltına alınmasına ilişkin kararın kendisine tebliğ edildiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde tutanağı inceleyen ve belgedeki ifadelere itiraz eden Kuytul'un polislere şu sözlerle tepki gösterdiği anlar yer aldı:

"Ben kaçmadım. Yakalama dersen imza atmam. Yaptığınız şey gözaltı, onu da kanunsuz yapıyorsunuz! Kendi evimdeyim, evinde olan insana yakalama denmez."

İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar

VEDALAŞIP EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İtirazlarının ardından gözaltı kararını imzalayan Kuytul'un, emniyete götürülmek üzere evden ayrılmadan hemen önceki vedalaşma anları da aynı videoda yayımlandı. Gözaltına alınan Kuytul çifti ve vakıf üyeleri, geniş güvenlik önlemleri altında önce sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler ifade işlemleri için emniyete sevk edildi.

İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar

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Son Dakika Gündem İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Haci Mehmet DOGAN Haci Mehmet DOGAN:
    Devlete meydan okuyordun ya 37 14 Yanıtla
  • Erkan Kara Erkan Kara:
    kaşınıyordu olacağı buydu zaten 33 16 Yanıtla
  • ibrahim celik ibrahim celik:
    Yakalanma denmezmiş yakaladilar ama 24 14 Yanıtla
  • Gülsen Tanrıverdi Gülsen Tanrıverdi:
    suçları ne bu insanların ? biri özet geçsin 19 15 Yanıtla
    Resul_aski Nihat Resul_aski Nihat:
    Dinde aşırı gitmekten sakının! Çünkü sizden öncekileri dinde aşırılığa kaçmaları helak etmiştir." (İbn Mâce, Menâsik 63; Nesâî, Hac 217) 13 4
  • Demet Yay Demet Yay:
    sizin ayrıcalığınız ne ki bu devletin polisi herkese lazım ???????? 12 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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