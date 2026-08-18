Tire'de Silah Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tire'de Silah Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Tire\'de Silah Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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İzmir’in Tire ilçesinde, evde silahla oynadığı sırada tabancanın kazara ateş alması sonucu karnından vurulduğu öne sürülen 16 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde, evde silahla oynadığı sırada tabancanın kazara ateş alması sonucu karnından vurulduğu öne sürülen 16 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, talihsiz çocuğun olay anında yanında bulunan arkadaşını gözaltına aldı. Çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Tire ilçesi İsmail Taşlı Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Yiğit Can Bişkin (16), evde bulunduğu sırada bir tabancayla oynamaya başladı. İddiaya göre bu esnada tabancanın aniden ateş alması sonucu Bişkin, karnına isabet eden mermiyle ağır yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı.

Komşular silah sesini duydu

Evden gelen silah sesini duyan çevredeki komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, buradaki acil müdahalenin ardından durumunun ciddiyetini koruması üzerine İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yiğit Can Bişkin, burada doktorların yaptığı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşı tutuklandı

Olayın ardından bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, olayın kaza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını aydınlatmak için detaylı inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında, olay anında Bişkin'in yanında olduğu tespit edilen arkadaşı Ç.K. (16) ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Çocuk, İzmir, Tire, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tire'de Silah Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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