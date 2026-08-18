Babacan: Yoksulluk Sınırı 100 Bin TL

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, semt pazarında bir esnafın sorusu üzerine, "Satın alma gücüne bakılırsa normalde 100 bin TL'nin altında bir maaşla dört kişilik bir ailenin geçinmesi imkansız. Yoksulluk sınırı 100 bin TL civarında bunun altında kazanıyorsan almak istediğini alamazsın mümkün değil, sınır o şu anda" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, semt pazarı ziyaretinde bir pazarcı esnafının, "Eski ekonomi bakanı olarak şu ülkede şu enflasyona göre emeklinin kaç para alması lazım?" sorusunu yanıtladı. Babacan, "20 bin-25 bin lirayla geçinmek imkansız" dedi. Esnafın, "Kaç para olması lazım Başkanım" sorusunu yönelttiği Babacan, şunları söyledi:

"Satın alma gücüne bakılırsa normalde 100 bin TL'nin altında bir maaşla dört kişilik bir ailenin geçinmesi imkansız. Dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 100 bin TL civarında bunun altında kazanıyorsan almak istediğini alamazsın mümkün değil, sınır o şu anda. Bu sınırı her ay araştırma yapan Türk-İş söylüyor."