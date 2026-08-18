Babacan: Yoksulluk Sınırı 100 Bin TL - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Babacan: Yoksulluk Sınırı 100 Bin TL

Babacan: Yoksulluk Sınırı 100 Bin TL
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Babacan, dört kişilik ailenin geçinmesi için yoksulluk sınırının 100 bin TL olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, semt pazarında bir esnafın sorusu üzerine, "Satın alma gücüne bakılırsa normalde 100 bin TL'nin altında bir maaşla dört kişilik bir ailenin geçinmesi imkansız. Yoksulluk sınırı 100 bin TL civarında bunun altında kazanıyorsan almak istediğini alamazsın mümkün değil, sınır o şu anda" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, semt pazarı ziyaretinde bir pazarcı esnafının, "Eski ekonomi bakanı olarak şu ülkede şu enflasyona göre emeklinin kaç para alması lazım?" sorusunu yanıtladı. Babacan, "20 bin-25 bin lirayla geçinmek imkansız" dedi. Esnafın, "Kaç para olması lazım Başkanım" sorusunu yönelttiği Babacan, şunları söyledi:

"Satın alma gücüne bakılırsa normalde 100 bin TL'nin altında bir maaşla dört kişilik bir ailenin geçinmesi imkansız. Dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 100 bin TL civarında bunun altında kazanıyorsan almak istediğini alamazsın mümkün değil, sınır o şu anda. Bu sınırı her ay araştırma yapan Türk-İş söylüyor."

Kaynak: ANKA

Ali Babacan, Yoksulluk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: Yoksulluk Sınırı 100 Bin TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maden işçileri günlerdir sokakta: Bu hafta ödenmezse... Maden işçileri günlerdir sokakta: Bu hafta ödenmezse...
Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf Bir de video çekmiş Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf! Bir de video çekmiş
Eski kocasının 8 bıçak darbesinden kurtuldu: Hapisten çıkamasın Eski kocasının 8 bıçak darbesinden kurtuldu: Hapisten çıkamasın
Emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı Emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı
Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor
Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni buğday tarlasında bulundu Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni buğday tarlasında bulundu

11:36
Geri dönüyor Icardi’nin yeni adresi bomba
Geri dönüyor! Icardi'nin yeni adresi bomba
11:35
Ünlü gıda devlerine “şeker“ soruşturması İşte o şirketlerin tam listesi: Bazıları kahvaltılarımızın vazgeçilmezi
Ünlü gıda devlerine "şeker" soruşturması! İşte o şirketlerin tam listesi: Bazıları kahvaltılarımızın vazgeçilmezi
11:18
Gıda sahtekarları böyle enselendi Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
10:19
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
10:06
400 bin çalışanı ilgilendiriyor Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
10:05
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu İlk toplantı 24 Ağustos’ta
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 11:55:36. #7.12#
SON DAKİKA: Babacan: Yoksulluk Sınırı 100 Bin TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.