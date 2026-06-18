Benim Kentim Söke Projesi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Benim Kentim Söke Projesi Başarıyla Tamamlandı

Benim Kentim Söke Projesi Başarıyla Tamamlandı
18.06.2026 12:32  Güncelleme: 12:33
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Söke Kaymakamlığı koordinasyonunda hayata geçirilen "Benim Kentim Söke" Projesi, düzenlenen sonuç sunumuyla başarıyla tamamlandı.

Söke Kaymakamlığı koordinasyonunda hayata geçirilen "Benim Kentim Söke" Projesi, düzenlenen sonuç sunumuyla başarıyla tamamlandı.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile özel bir kolejin yürütücülüğünde, Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Cafer Efe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle gerçekleştirilen projede, Söke Belediyesi ve Söke Ticaret Odası da paydaş kurum olarak yer aldı.

Söke Sınav Koleji Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Söke Belediye Başkan Yardımcısı Murat Günal, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda, projenin amacı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Gençlerin yaşadıkları kenti daha yakından tanımalarını, kent kültürünü sahiplenmelerini ve geleceğe yönelik fikir üretmelerini hedefleyen proje kapsamında öğrenciler; Söke'nin tarihi, kültürel, doğal ve ekonomik değerlerini bilimsel yöntemlerle araştırarak kapsamlı çalışmalar hazırladı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan sunumlarda; Priene Antik Kenti, Söke'nin coğrafi işaretli ürünleri, kültürel mirası, doğal zenginlikleri ve sosyal yaşamı farklı yönleriyle ele alındı. Hazırlanan projeler, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilirken, öğrencilerin araştırmacı kimlikleri ve analiz yetenekleri takdir topladı. Programda ayrıca proje kapsamında geniş katılımla gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı. Elde edilen veriler, Söke halkının tarihi mirasın korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turizm potansiyelinin artırılması ve sosyal yaşamın güçlendirilmesine yönelik beklentilerini ortaya koydu. Öğrencilerin veri analizlerine dayalı değerlendirmeleri, projenin bilimsel yönünü de ön plana çıkardı.

Etkinlikte Priene Antik Kenti'ni tanıtan kısa film gösterimi ile Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın projeye özel hazırladığı video mesaj da katılımcılarla buluşturuldu. Program boyunca öğrencilerin hazırladığı çalışmalar büyük beğeni toplarken, kent kimliğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Proje koordinatörleri, "Benim Kentim Söke" projesinin temel amacının öğrencilerin yaşadıkları şehri tanımalarını, sahiplenmelerini ve kentin geleceğine ilişkin çözüm üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak olduğunu belirterek projeye katkı sunan tüm kurumlara, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Söke Kaymakamlığı, Kültür, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Benim Kentim Söke Projesi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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