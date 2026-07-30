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Gençlere Kariyer Tavsiyeleri

Gençlere Kariyer Tavsiyeleri
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Dr. Talip Emiroğlu, gençlere meslek seçimi yerine hayallerini belirlemelerini önerdi.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ile Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, tercih dönemindeki gençlere tavsiyelerde bulundu. Dr. Emiroğlu, "Meslek seçmeden hayalinizi seçin" dedi.

Kırk yılı aşkın eğitimcilik tecrübesine sahip Dr. Talip Emiroğlu, tercih dönemindeki gençlerin zihnindeki "İleride ne olacağım?" sorusunun yerine "İleride ne yapacağım?" sorusunu merkeze almaları gerektiğini ifade etti. Emiroğlu, "Bir şey olmak mı, bir şey yapmak mı? Üniversite tercih döneminin başladığı bugünlerde milyonlarca gencimize bakıyorum. Hemen hepsinin zihninde aynı soru var: 'İleride ne olacağım?' Doktor mu olacağım? Mühendis mi olacağım? Eczacı mı olacağım? Avukat mı olacağım? Oysa ben gençlerimize başka bir soru sormak istiyorum: 'İleride ne yapacağım?' İşte eğitim sistemimizin en önemli eksiği de burada başlıyor. Biz çocuklarımıza bir meslek sahibi olmayı öğretiyoruz; ama o meslekle nasıl bir değer üreteceklerini yeterince anlatamıyoruz" dedi.

"Sıradan bir meslek sahibi olmak, artık tek başına yeterli değildir"

Dr. Talip Emiroğlu, şöyle devam etti:

"Bugün bir genç, bilgisayar mühendisi olmak istiyor. Bunun için yıllarca ders çalışıyor, sınavlara hazırlanıyor, üniversiteyi kazanıyor ve mezun oluyor. Peki sonra? Bir şirkette işe giriyor. Belki daha iyi bir şirkete geçiyor. Sonra? Hayatının hedefi gerçekten bu muydu? Oysa asıl hedef şu olmalıdır: Dünyanın konuşacağı bir yazılım geliştirmek. İnsanların hayatını kolaylaştıracak bir teknoloji üretmek. Yeni bir problemi çözmek. Mühendislik diploması, bu hedefe ulaşmayı kolaylaştıran bir araçtır; hedefin kendisi değildir. Aynı durum eczacılık için de geçerlidir. 'Eczacılık Fakültesini bitirip bir eczane açacağım' Bu hedef, yüz yıl önce de geçerliydi. Ama 2030'ların dünyasında genç bir eczacının hedefi; yeni bir ilaç geliştirmek, doğadan yeni tedavi yöntemleri üretmek, kozmetik ile biyoteknolojiyi buluşturmak, insanlığın yaşam kalitesini artıracak keşifler yapmak olmalıdır. Belki bunları üniversiteye gitmeden de başarabilirsiniz. Ama iyi bir üniversite, bu hedeflere daha kısa sürede ve daha sağlam adımlarla ulaşmanızı sağlayabilir. Bugün bir milyondan fazla gencimiz hangi üniversiteyi, hangi bölümü tercih edeceğine karar vermeye çalışıyor. Ben kırk yılı aşkın eğitimcilik deneyimine sahip, iki yükseköğretim kurumunun kurucusu ve mütevelli heyet başkanı olarak elbette 'Bizim üniversitemizi seçin' diyebilirim. Ama ben önce şunu söylemek istiyorum: Önce ne yapacağınıza karar verin. Sonra sizi o hedefe en iyi ulaştıracak üniversiteyi seçin. Çünkü sıradan bir meslek sahibi olmak, artık tek başına yeterli değildir."

"Meslek seçmeden önce hayalinizi seçin"

Dünyanın ihtiyacının unvan taşıyan insanlardan çok; çözüm üreten, değer oluşturan ve insanlığa katkı sağlayan bireyler olduğuna dikkati çeken Dr. Emiroğlu, "Elbette memur da olabilirsiniz, bürokrat da, akademisyen de, girişimci de. Ancak hangi mesleği seçerseniz seçin, kendinize şu soruyu sorun: 'Ben bu mesleğe ne katacağım?' İşte kariyer, bu soruya verdiğiniz cevapla başlar. Sevgili gençler, Size tavsiyem şudur: Meslek seçmeden önce hayalinizi seçin. Çünkü asıl önemli olan, bu dünyada kalıcı bir iz bırakmaktır. ve unutmayın: Hayatta en büyük başarı, bir şey olmak değil; insanlığa faydalı bir şey yapabilmektir."

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

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