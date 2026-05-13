İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi tarafından düzenlenen 'GENPROO Genç Projeler Olimpiyatı 2026' tamamlandı. Fen ve Teknoloji, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler kategorilerinde hazırlanan projeler jüri değerlendirmesinden geçerken, dereceye giren öğrencilere para ödülü ve burs desteği sağlandı.

Gençlerin bilimsel üretim süreçlerine katılımını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen GENPROO Genç Projeler Olimpiyatı 2026'da öğrenciler hazırladıkları projeleri jüri üyelerine sundu. Yarışmada üç farklı kategoride birincilik, ikincilik, üçüncülük ve jüri özel ödülleri sahiplerini buldu.

Olimpiyatta birincilik ödülünü kazanan toplam 3 projeye 20 bin TL ve yüzde 100 burs verildi. İkincilere 10 bin TL ve yüzde 75 burs, üçüncülere 5 bin TL ve yüzde 60 burs takdim edildi. Ayrıca jüri özel ödülüne layık görülen projelere ise 3 bin TL ve yüzde 50 burs desteği sağlandı. Etkinlik kapsamında öğrencilerin hazırladığı projeler sergilenirken, katılımcılar bilim ve teknoloji odaklı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Program, ödül töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

'PROJE TÜRKİYE GENELİNE YAYILDI'

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, GENPROO'nun gençlerin proje üretme kültürünü geliştirmeyi amaçladığını belirterek, "Aslında bölgemizde ve çevremizde katkı vermek istiyoruz. Arkadaşlarımızla 'Ne yapabiliriz?' diye konuştuğumuzda ortaya çıkan projelerden biri de GENPROO oldu. İlk etapta Esenyurt'taki liselere yönelik bir çağrıydı ancak daha sonra çevre ilçelere ve Türkiye geneline yayıldı" dedi.

Başvuruların Türkiye'nin farklı illerinden geldiğini ifade eden Özdemir, "Karabük'ten gelen vardı, İzmir'den gelen vardı, farklı illerden çok sayıda başvuru aldık. Hocalarımız projeleri değerlendirdi ve bugün hem projelerin sergilenmesini hem de ödül törenini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Projelerde özellikle yapay zeka ve teknoloji odaklı çalışmaların dikkat çektiğini belirten Özdemir, "Şu anda yapay zeka çağında yaşıyoruz. Gençler de buna göre kendilerini geliştiriyorlar. Antimikrobiyal çalışmalardan sosyolojiye, mühendislikten sağlık alanlarına kadar çok güzel projeler gördük. İnsan gerçekten umutlanıyor. Acaba yeni Vecihi Hurkuşlar, Nuri Demirağlar, Aziz Sancar'lar mı geliyor, yeni Bayraktar'lar mı geliyor diye düşünüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Organizasyonun ilerleyen yıllarda daha geniş kapsamlı şekilde devam edeceğini belirterek, "Bu birincisiydi. Bundan sonra her yıl bu projeyi yenilemek ve genişleterek bütün Türkiye'ye yaymak istiyoruz" dedi.

'GELİŞMİŞ ÜLKELERİ YAKALAMAMIZ GEREKİYOR'

Türkiye'nin teknoloji alanında daha ileri seviyelere ulaşması gerektiğini söyleyen Özdemir, "Herkes elini taşın altına koymalı. Yapay zeka ve bilgi çağında gelişmiş ülkeleri yakalamamız gerekiyor. Üniversite olarak akademik anlamda bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülke olarak çok iyiye gidiyoruz. Ama daha da iyi olmalıyız" diye konuştu.