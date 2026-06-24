Geri Dönüşümle Tabiat Mektebi Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Geri Dönüşümle Tabiat Mektebi Kuruldu

Geri Dönüşümle Tabiat Mektebi Kuruldu
24.06.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İncesu'daki anaokulunda geri dönüşüm ile kurulan tabiat mektebinde doğa eğitimi veriliyor.

Kayseri'nin İncesu ilçesindeki bir anaokulunda öğrencilere örgün eğitimin yanı sıra geri dönüşüm malzemeleri ile kurulan tabiat mektebinde doğayla iç içe eğitim veriliyor.

İncesu ilçesindeki Ertuğrul Gazi Anaokulu'nda yürütülen proje, ilçe sakinleri tarafından takdir topladı. Eko-Okul Projesi kapsamında öğretmenler tarafından okul bahçesine tamamen geri dönüşüm malzemeleri ile oluşturulan tabiat mektebinde de eğitim alan öğrenciler, keyifli vakit geçiriyor. İçerisinde kompost alanı, böcek oteli, Harezmi bölgeleri, açık hava sınıfı, permakültür bahçesi ve sera alanlarının bulunduğu mektepte öğrenciler, sokak hayvanlarına da bakıyor.

Proje hakkında bilgi veren Ertuğrul Gazi Anaokulu Müdürü Saim Zor, "İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erkan Çiçek liderliğinde Tabiat Mektebi projemizi gerçekleştirdik. Bu bölgede birçok çalışma yaptık; kompost alanı, böcek oteli, Harezmi bölgeleri, açık hava sınıfı, permakültür bahçesi ve sera alanlarımızı oluşturduk. Yağmur suyu hasadı bölgelerimizi oluşturduk. Bu sayede çocuklarımızın doğayla iç içe, tabiatla iç içe öğrenme merkezlerini oluşturduk. Bu yaptığımız projeyle Sıfır Atık Sürdürülebilirlik Yarışması'nda il birinciliğini aldık ve İstanbul'daki ödül törenine davet edildik. Ayrıca da iki senedir Eko-Okul Projemizi yapıyorduk, uluslararası projemizi gerçekleştiriyorduk ve yeşil bayrakla ödüllendirildik. Bu çalışmalarımız hem ilçemiz nezdinde hem de ulusal düzeyde, uluslararası düzeyde takdir gördü" dedi.

Projenin öğrencilere olan faydalarından bahseden Zor, "Çocuklar doğadan bayağı uzaklaşmış durumda, bunu kabul etmiyoruz. Biz okul olarak, ilçe olarak kabul etmiyoruz ve çocuklara tamamen doğayla iç içe yaşayabileceği, doğayı anlayabileceği, hayvanları anlayabileceği alanlar oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

"Çocuklarımız çok mutlu oldu"

Anaokulu öğretmenlerinden Merzuka Akbıyık da, proje ile çocukların birlikte hareket etmeyi öğrendiklerini, paylaşma, yardımlaşma duygularının geliştiğini dile getirdi. Velilerin de projeye destek verdiklerini kaydeden Akbıyık, bu durumun çocukları da mutlu ettiğini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayseri, İncesu, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Geri Dönüşümle Tabiat Mektebi Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklarını okuldan almaya giden 3 çocuk annesinin feci ölümü kamerada Çocuklarını okuldan almaya giden 3 çocuk annesinin feci ölümü kamerada
Kütahya’da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
Okan Buruk gözünü Süper Lig’in yıldızına dikti Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti
Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının şartları hayrete düşürdü Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının şartları hayrete düşürdü
Sakatlık yaşayan Singo için Fildişi’nden resmi açıklama Sakatlık yaşayan Singo için Fildişi'nden resmi açıklama
Sergen Yalçın’dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar Sergen Yalçın'dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar!

17:41
İsrail’den ABD’ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
17:34
İBB Başkanvekili Nuri Arslan’dan Tevfik Göksu’ya ziyaret
İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret
16:59
Altında korkulan oldu
Altında korkulan oldu
16:59
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
16:48
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki Ekrem İmamoğlu’nu küplere bindirecek sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler
15:06
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 18:04:27. #7.12#
SON DAKİKA: Geri Dönüşümle Tabiat Mektebi Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.