Geri Dönüşümle Tabiat Mektebi Kuruldu

Kayseri'nin İncesu ilçesindeki bir anaokulunda öğrencilere örgün eğitimin yanı sıra geri dönüşüm malzemeleri ile kurulan tabiat mektebinde doğayla iç içe eğitim veriliyor.

İncesu ilçesindeki Ertuğrul Gazi Anaokulu'nda yürütülen proje, ilçe sakinleri tarafından takdir topladı. Eko-Okul Projesi kapsamında öğretmenler tarafından okul bahçesine tamamen geri dönüşüm malzemeleri ile oluşturulan tabiat mektebinde de eğitim alan öğrenciler, keyifli vakit geçiriyor. İçerisinde kompost alanı, böcek oteli, Harezmi bölgeleri, açık hava sınıfı, permakültür bahçesi ve sera alanlarının bulunduğu mektepte öğrenciler, sokak hayvanlarına da bakıyor.

Proje hakkında bilgi veren Ertuğrul Gazi Anaokulu Müdürü Saim Zor, "İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erkan Çiçek liderliğinde Tabiat Mektebi projemizi gerçekleştirdik. Bu bölgede birçok çalışma yaptık; kompost alanı, böcek oteli, Harezmi bölgeleri, açık hava sınıfı, permakültür bahçesi ve sera alanlarımızı oluşturduk. Yağmur suyu hasadı bölgelerimizi oluşturduk. Bu sayede çocuklarımızın doğayla iç içe, tabiatla iç içe öğrenme merkezlerini oluşturduk. Bu yaptığımız projeyle Sıfır Atık Sürdürülebilirlik Yarışması'nda il birinciliğini aldık ve İstanbul'daki ödül törenine davet edildik. Ayrıca da iki senedir Eko-Okul Projemizi yapıyorduk, uluslararası projemizi gerçekleştiriyorduk ve yeşil bayrakla ödüllendirildik. Bu çalışmalarımız hem ilçemiz nezdinde hem de ulusal düzeyde, uluslararası düzeyde takdir gördü" dedi.

Projenin öğrencilere olan faydalarından bahseden Zor, "Çocuklar doğadan bayağı uzaklaşmış durumda, bunu kabul etmiyoruz. Biz okul olarak, ilçe olarak kabul etmiyoruz ve çocuklara tamamen doğayla iç içe yaşayabileceği, doğayı anlayabileceği, hayvanları anlayabileceği alanlar oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

"Çocuklarımız çok mutlu oldu"

Anaokulu öğretmenlerinden Merzuka Akbıyık da, proje ile çocukların birlikte hareket etmeyi öğrendiklerini, paylaşma, yardımlaşma duygularının geliştiğini dile getirdi. Velilerin de projeye destek verdiklerini kaydeden Akbıyık, bu durumun çocukları da mutlu ettiğini söyledi. - KAYSERİ