Gerze'de eğitim komisyonu toplandı, LGS ve YKS sonuçları masaya yatırıldı - Son Dakika
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Gerze'de eğitim komisyonu toplandı, LGS ve YKS sonuçları masaya yatırıldı

Gerze\'de eğitim komisyonu toplandı, LGS ve YKS sonuçları masaya yatırıldı
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Sinop'un Gerze ilçesinde 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Başı İlçe Milli Eğitim Komisyonu Toplantısı, Şube Müdürü Recep Ekim başkanlığında yapıldı. Toplantıda lise ve açık liseye geçiş ile nakil süreçleri, LGS ve YKS yerleştirme sonuçları ele alındı.

Sinop'un Gerze ilçesinde, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Başı İlçe Milli Eğitim Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği'nin 25'inci maddesi gereğince düzenlenen toplantı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Ekim başkanlığında kurumun toplantı salonunda yapıldı. Komisyon üyelerinin tam katılımıyla gerçekleşen toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin kritik konular masaya yatırıldı.

Toplantı kapsamında 2025-2026 eğitim-öğretim yılının genel değerlendirmesi yapılırken; lise ve açık liseye geçiş ve nakil süreçleri, LGS ve YKS yerleştirme sonuçları ele alındı. Ayrıca Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bilgilendirme çalışmaları, rehberlik hizmetleri ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik adımlar detaylandırıldı.

Gündemde öne çıkan diğer başlıklar arasında okul ve kurum müdürlerinin harcama yetkilisi olması, okullara gönderilen ödeneklerin kullanımı, fatura ödemeleri ile MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi) işlemleri yer aldı. Okul müdürleri ve komisyon üyesi öğretmenler, gündem maddeleri doğrultusunda görüş alışverişinde bulunarak kararlar aldı.

Toplantı sonunda Şube Müdürü Recep Ekim, katılım sağlayan tüm komisyon üyelerine teşekkür ederek 2026-2027 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Gerze'de eğitim komisyonu toplandı, LGS ve YKS sonuçları masaya yatırıldı - Son Dakika

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