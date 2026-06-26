Giresun\'da Öğrenciler Yaz Tatiline Girdi

Giresun'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte il genelinde örgün ve açık öğretim olmak üzere toplam 67 bin 656 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

8 Eylül 2025 tarihinde başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün itibarıyla tamamlandı. İl genelindeki 407 okulda eğitim gören 67 bin 656 öğrenci ile 6 bin 204 öğretmen için son ders zilinin çalmasıyla birlikte yaz tatili başladı.

Eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Giresun merkezde bulunan TOBB Abacıbükü İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, öğretmenler ve veliler katıldı.

Sınıfları ziyaret eden protokol üyeleri öğrencilere karnelerini dağıtarak iyi tatiller diledi. Öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumaları ve dinlenmeleri tavsiye edildi.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, 2025-2026 eğitim öğretim yılında Giresun genelinde okul öncesinde 8 bin 424, ilkokullarda 18 bin 757, ortaokullarda 19 bin 118 ve ortaöğretim kurumlarında 18 bin 864 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Açık öğretim öğrencileriyle birlikte il genelindeki toplam öğrenci sayısının 67 bin 656'ya ulaştığını ifade eden Yakınoğlu, "Eğitim öğretmen, öğrenci ve veliden oluşan bir sacayağıdır. Bu unsurlardan birinin eksik olması halinde eğitimde istenilen başarı düzeyine ulaşmak mümkün değildir. Bu nedenle velilerimize de önemli görevler düşmektedir" dedi.

Öte yandan çocuklarının karne törenine katılan bazı velilerin de öğretmenlere teşekkür için çiçek getirdikleri görüldü. - GİRESUN