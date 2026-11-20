Giresun Üniversitesi, eğitim ve yönetim süreçlerinde kalite standartlarını yükseltmek ve kurumsal akreditasyon belgesi almak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından denetlendi.

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yaklaşık bir yıl önce YÖKAK'a yapılan kurumsal akreditasyon başvurusunun ardından, üniversitede belirlenen kalite kriterlerinin yerine getirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda YÖKAK İzleme Heyeti tarafından üniversitede inceleme gerçekleştirildi.

Yaklaşık 15 kişilik heyet, üniversitenin farklı birimlerini ziyaret ederek atölye, derslik ve laboratuvarlarda incelemelerde bulundu. Heyet ayrıca akademik ve idari personel, öğrenciler ve mezun temsilcileriyle ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirerek üniversitenin eğitim, araştırma, yönetim ve hizmet süreçlerini değerlendirdi.

Karar Ankara'da verilecek

Giresun Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Bir hafta süren incelemelerin ardından heyet tarafından hazırlanan değerlendirme raporu Ankara'da ele alınacak. Yapılacak değerlendirme sonucunda Giresun Üniversitesinin kurumsal akreditasyon belgesi alıp almayacağına karar verilecek. Giresun Üniversitesinde daha önce birim ve program bazında yürütülen akreditasyon çalışmaları kapsamında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesindeki bazı programlar 2 ve 5 yıl süreyle akredite edilmişti. Son başvuru ise üniversitenin belirli bölümlerini değil, kurumun tamamını kapsayan kurumsal akreditasyon sürecini içeriyor" denildi.

Kurumsal akreditasyon ne anlama geliyor

Giresun Üniversitesi'nden kurumsal akreditasyonla ilgili yapılan açıklamada ise, "Bir üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve hizmet süreçlerinin belirlenen kalite standartlarına uygunluğunun bağımsız bir değerlendirmeyle incelenmesi anlamına geliyor. Bu süreç, üniversitelerin mevcut kalite düzeylerini ortaya koyarken, eksikliklerini belirleyerek sürekli iyileştirme çalışmalarına da katkı sağlıyor. Akreditasyon, üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda kurumsal tanınırlığına, öğrenci ve akademisyen hareketliliğine ve mezunların kariyer imkanlarına katkı sunan önemli kalite güvencesi mekanizmalarından biri olarak değerlendiriliyor" denildi.