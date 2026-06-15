Yenilenebilir enerji eğitim programı sona erdi - Son Dakika
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Yenilenebilir enerji eğitim programı sona erdi

Yenilenebilir enerji eğitim programı sona erdi
15.06.2026 11:06  Güncelleme: 11:07
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir gelecek konulu eğitim programı, 30 öğrenciye sertifikalarının verilmesiyle tamamlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Göbeklitepe'nin Işığında Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Gelecek" eğitim programı, sertifika töreniyle sona erdi.

Doğa bilimleri eğitimi kapsamında düzenlenen "Göbeklitepe'nin Işığında Yenilenebilir Enerji ve Sürdürebilir Gelecek" isimli eğitim programı tamamlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde başlayan ve 4 gün süren eğitim programına 30 öğrenci katıldı. Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir gelecek konusunda eğitimler alan öğrencilere, düzenlenen törenle katılım sertifikaları verildi. Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde gerçekleşen sertifika dağıtım törenine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Küçük de katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, 4 gün süren eğitim programına katılan öğrencilere başarılar diledi.

Öğrencilere eğitim sertifikaları Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca tarafından verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Enerji, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yenilenebilir enerji eğitim programı sona erdi - Son Dakika

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