Gördes\'te LGS Sınavı Yapıldı

Manisa'nın Gördes ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava 231 öğrenci katıldı. İlçe genelinde 13 salonda yapılan sınav öncesi öğrencileri yalnız bırakmayan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Manisa'nın Gördes ilçesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. İlçe genelinde kurulan 13 salonda sınava giren 231 öğrenci, hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için ter döktü.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler ve aileleri heyecan yaşarken, okul çevrelerinde sessizlik hakim oldu. Veliler çocuklarını sınav merkezlerine kadar getirerek dua ve iyi dileklerle uğurladı.

Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik de sınav merkezlerini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Sınava girecek öğrencilere başarılar dileyen Çelik, öğrencilerin uzun süredir bu sınava hazırlandığını belirterek emeklerinin karşılığını almalarını temenni etti.

Sınavın ilçede sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Çelik, sınav sürecinde görev alan yönetici, öğretmen ve personele teşekkür ederek, "LGS'ye katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah emeklerinin karşılığını alarak hedefledikleri okullara yerleşirler" dedi. - MANİSA