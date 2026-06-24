Görme Engellilere Sınav Desteği - Son Dakika
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Görme Engellilere Sınav Desteği

Görme Engellilere Sınav Desteği
24.06.2026 10:11
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Kütahya’da AGEM Akademi, 30 görme engelli öğrenciye üniversite hazırlığında destek sağladı.

Kütahya'da, Altı Nokta Körler Derneği Gençlik Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren AGEM Akademi platformu, görme engelli öğrencilerin üniversite sınavına hazırlık sürecine önemli katkı sağladı. Yaklaşık 9 ay süren eğitim programında 30 görme engelli öğrenci, öğretmenler ve gönüllü okuyucuların desteğiyle sınava hazırlandı.

15 Eylül 2025 tarihinde başlayan ve 19 Haziran 2026 tarihinde tamamlanan proje kapsamında, 22 öğretmen ve 75 gönüllü okuyucu görev aldı. Öğrencilerin sınav hazırlıklarını desteklemek amacıyla süreç boyunca toplam 16 deneme sınavı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında gönüllü okuyucu olarak görev yapan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerine teşekkür belgeleri, Altı Nokta Körler Derneği Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Barış tarafından takdim edildi. İsmail Barış yaptığı açıklamada, projenin görme engelli öğrencilerin eğitim hayatları açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Programda konuşan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sultan Güçlü, "Sosyal Hizmet Bölümü olarak bu projenin bir parçası olmaktan ve görme engelli öğrencilerimize bu şekilde bir katkı sağlamaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz" diyerek duygularını dile getirdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Başar da üniversite olarak toplumsal fayda sağlayan projelerde yer almayı önemsediklerini belirterek, benzer çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Projede emeği geçen AGEM Akademi yönetimi, öğretmenler, gönüllü okuyucular ve destek veren kurum temsilcilerine teşekkür edilirken, görme engelli öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlayan çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Görme Engellilere Sınav Desteği - Son Dakika

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