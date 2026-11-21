GSB Eskişehir Yurtları, Hızır Bey Yurdu öğrencilerine iletişim eğitimi düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlerle İletişim Eğitimi, Eskişehir'de Hızır Bey Yurdu'nda kalan öğrenciler için GSB Eskişehir Yurtları tarafından düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü eğiticisi Psikolog Süleyman Baran Döğer'in katıldığı eğitimde öğrencilere etkili ve sağlıklı iletişim becerileri anlatıldı.
Eskişehir'de Hızır Bey Yurdu'nda kalan öğrencilere yönelik "Gençlerle İletişim Eğitimi" gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir Yurtları tarafından düzenlenen programa, İl Sağlık Müdürlüğü eğiticisi Psikolog Süleyman Baran Döğer katıldı. Eğitimde öğrencilere etkili ve sağlıklı iletişim becerileri hakkında bilgi verildi.
Kaynak: İHA
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