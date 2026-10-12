Guinness denemesine katılan 72 öğrenci Altınoluk MYO yönetimince tebrik edildi

Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu yönetimi, III. Zeytinyağı Tadım Festivali kapsamında gerçekleştirilen Guinness Dünya Rekoru denemesine katılarak destek veren 72 öğrenciyi tebrik etti.

Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu, III. Zeytinyağı Tadım Festivali (FestOlive) kapsamında gerçekleştirilen Guinness Dünya Rekoru denemesine katılan öğrencileri unutmadı.

Yüksekokul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, rekor denemesine katılarak etkinliğe destek veren 72 öğrencinin gösterdiği katkının gurur verici olduğu belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin bu anlamlı organizasyonda yer almasının hem yüksekokul hem de bölge adına önemli bir destek olduğu vurgulandı.

Altınoluk Meslek Yüksekokulu yönetimi, etkinliğe katılım sağlayan tüm öğrencileri gönülden tebrik ederek, katkılarından dolayı teşekkür etti. Açıklamada ayrıca öğrencilerin akademik ve sosyal alanlardaki başarılarının devam etmesi temennisinde bulunuldu.