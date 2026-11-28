Gürcan ve Dinç Eskişehir'deki yurt öğrencileriyle bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de Gündüzalp Yurdu'nda kalan öğrenciler, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ile sohbet etti. Ziyarette öğrencilerin görüşleri dinlendi ve çeşitli konularda değerlendirmeler yapıldı.
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Gündüzalp Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ın da eşlik ettiği ziyarette, Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve Doç. Dr. Mehmet Dinç yurtta kalan gençlerle sohbet etti. Öğrencilerin görüş ve paylaşımlarının dinlendiği buluşmada, çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunuldu.
Program, konukların öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbetin ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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