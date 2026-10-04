Hakkari'de KPSS için gürültü önlemi, inşaat ve belediye çalışmaları durduruldu - Son Dakika
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Hakkari'de KPSS için gürültü önlemi, inşaat ve belediye çalışmaları durduruldu

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Hakkari\'de KPSS için gürültü önlemi, inşaat ve belediye çalışmaları durduruldu
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Hakkari'de 2026-KPSS Ön Lisans oturumu nedeniyle sınav merkezlerinde güvenlik önlemleri artırıldı; gürültü olmaması için inşaat ve belediye çalışmaları durduruldu. Emniyet ekipleri çevrede denetim yaparken adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Hakkari'de 2026- KPSS Ön Lisans oturumu nedeniyle emniyet ekipleri sınav merkezleri çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, gürültü oluşmaması amacıyla inşaat çalışmaları durduruldu ve belediye ekiplerinin alt yapı çalışmalarına ara verildi.

Hakkari'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu nedeniyle sınav merkezlerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav binaları çevresinde görev yapan Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adayların sınava huzurlu ve güvenli bir ortamda girebilmesi için çevrede denetim yaptı. Sınav sırasında gürültü oluşmaması amacıyla çevredeki inşaatlarda çalışanlar ve korna çalan sürücüler ekipler tarafından uyarıldı. İnşaat çalışmaları ve korna seslerinin sınavın huzurunu bozmaması adına önlemler üst seviyeye çıkarılırken, Hakkari Belediyesi tarafından Altay Caddesi'nde yürütülen çalışmalar da sınavın sona ereceği saate kadar durduruldu.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2026-KPSS Ön Lisans oturumu, 81 il ve Lefkoşa'da 160 sınav merkezinde yapılıyor. Sınav Türkiye genelinde 4 bin 443 bina ve 83 bin 465 salon kullanılıyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Genel Yetenek-Genel Kültür testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika cevaplama süresi veriliyor. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar ise 30 dakikalık ilave sürelerini kullanabilecek.

Öte yandan, nüfus cüzdanı bulunmayan ya da nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adayların mağduriyet yaşamaması amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlükleri de sınav günü boyunca açık tutulacak.

Kaynak: İHA
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