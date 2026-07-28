Hakkari\'de UMKE Eğitimi Tamamlandı

Hakkari'de düzenlenen 5 günlük Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) eğitim kampı sona erdi.

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü'nce 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen eğitimin ilk 2,5 günlük teorik bölümü İl Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirilirken, kalan 2,5 günlük uygulamalı eğitim ve saha kampı ise Mergabütan Kayak Merkezi'nde yapıldı. Toplam 25 eğitmen ve gözetmenin görev aldığı eğitim programında katılımcılara deprem, kimyasal, biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylar, trafik kazalarına müdahale, hasta taşıma teknikleri ve afetlerde sağlık hizmetleri gibi kritik konularda teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 30 sağlık personeli, "UMKE personeli" unvanı almaya hak kazandı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, afet ve acil durumlara hazırlıklı, donanımlı sağlık ekiplerinin yetiştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.