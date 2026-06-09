Hasköy'de Gazze yararına hayır çarşısı kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hasköy'de Gazze yararına hayır çarşısı kuruldu

Hasköy\'de Gazze yararına hayır çarşısı kuruldu
09.06.2026 16:14  Güncelleme: 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Hasköy ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen geleneksel yılsonu şenliklerinde, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için hayır panayırı kuruldu. Öğrencilerin hazırladığı ürünler satışa sunulurken, elde edilen gelir Gazze'ye gönderilecek.

Muş'un Hasköy ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu tarafından geleneksel yılsonu şenlikleriyle Gazze yararına hayır panayırı kuruldu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda öğrenciler tarafından hazırlanan ürünler satışa sunulurken, elde edilen gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi. Okul bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunulurken, TÜBİTAK sergisi, görsel sanatlar sergisi ve teknoloji tasarım çalışmaları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Eryetkin, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri şenlikleri bu yıl da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu kapsamda Gazze'ye yardım amacıyla bir satış etkinliği düzenledik. Tüm Hasköy halkını ve resmi kurumlarımızı davet ettik. Çok güzel ve yüksek katılımlı bir etkinlik oldu. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinlikte görev alan öğrencilerden Muhammed Ensar Üge ise Gazze'deki çocuklara destek olmak amacıyla satış yaptıklarını belirterek, "Bugün hem satış yaptım hem de alışveriş yaptım. Gazze'deki kardeşlerimiz için burada bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

5'inci sınıf öğrencisi Sümeyye Bingöl de, etkinliğin amacının Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek olduğunu belirterek, "Gazze'deki kardeşlerimiz için yardım amaçlı satış etkinliği düzenledik. Toplanan paraları Gazze'ye göndereceğiz. Allah onlara yardım etsin. Ben de bugün hem satış yaptım hem de alışveriş yaptım. Gazze'deki kardeşlerimize bir yararı olsun diye burada görev aldım" diye konuştu.

Programa Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, Hasköy Belediye Başkanı Muhlis Cemal Orbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nejdet Bozyel, İlçe Müftüsü Kerem Dağdagül, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, Etkinlik, Hasköy, Kültür, Eğitim, Yaşam, Gazze, Muş, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Hasköy'de Gazze yararına hayır çarşısı kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aman genel merkez duymasın“ dedi, görüntüler yayıldı AK Parti’den “içkili, köçekli“ eğlenceye soruşturma "Aman genel merkez duymasın" dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den "içkili, köçekli" eğlenceye soruşturma
Giderayak son kıyağını yapmış Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım’a bildirdi Giderayak son kıyağını yapmış! Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım'a bildirdi
Somali’de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi Somali'de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi
“Grup toplantısı“ restleşmesi sürüyor Özgür Özel de aynı saati verdi "Grup toplantısı" restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi
Bahçeli’nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi
Amedspor’a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo

16:13
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi’ne böyle veda etti
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti
16:09
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme
Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
15:10
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i İmamoğlu üzerinden vurdu
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:58
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı Evinden balya balya para çıktı
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 16:33:48. #7.12#
SON DAKİKA: Hasköy'de Gazze yararına hayır çarşısı kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.