Hasköy\'de Gazze yararına hayır çarşısı kuruldu

Muş'un Hasköy ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu tarafından geleneksel yılsonu şenlikleriyle Gazze yararına hayır panayırı kuruldu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda öğrenciler tarafından hazırlanan ürünler satışa sunulurken, elde edilen gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi. Okul bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunulurken, TÜBİTAK sergisi, görsel sanatlar sergisi ve teknoloji tasarım çalışmaları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Eryetkin, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri şenlikleri bu yıl da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu kapsamda Gazze'ye yardım amacıyla bir satış etkinliği düzenledik. Tüm Hasköy halkını ve resmi kurumlarımızı davet ettik. Çok güzel ve yüksek katılımlı bir etkinlik oldu. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinlikte görev alan öğrencilerden Muhammed Ensar Üge ise Gazze'deki çocuklara destek olmak amacıyla satış yaptıklarını belirterek, "Bugün hem satış yaptım hem de alışveriş yaptım. Gazze'deki kardeşlerimiz için burada bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

5'inci sınıf öğrencisi Sümeyye Bingöl de, etkinliğin amacının Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek olduğunu belirterek, "Gazze'deki kardeşlerimiz için yardım amaçlı satış etkinliği düzenledik. Toplanan paraları Gazze'ye göndereceğiz. Allah onlara yardım etsin. Ben de bugün hem satış yaptım hem de alışveriş yaptım. Gazze'deki kardeşlerimize bir yararı olsun diye burada görev aldım" diye konuştu.

Programa Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, Hasköy Belediye Başkanı Muhlis Cemal Orbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nejdet Bozyel, İlçe Müftüsü Kerem Dağdagül, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUŞ