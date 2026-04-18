Hasköy'de Okul Güvenliği Artırılıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hasköy'de Okul Güvenliği Artırılıyor

18.04.2026 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Hasköy ilçesinde Kaymakam Güney, okullarda güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi.

Muş'un Hasköy ilçesinde okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik önemli adımlar atıldı. İlçede gerçekleştirilen toplantının ardından Kaymakam İsmail Güney, okulları ziyaret ederek alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Kaymakam İsmail Güney başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Necati Ergin, İlçe Jandarma Komutanı Taha Ali Özkök ile ilçedeki okul idarecileri katıldı. Toplantıda, okullarda alınacak güvenlik tedbirleri kapsamlı şekilde ele alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan sunumların ardından konuşan Kaymakam Güney, öğrencilerin güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirtti. Okul giriş ve çıkışları ile okul çevresinde gerekli tedbirlerin titizlikle alındığını vurgulayan Güney, kurumlar arası koordinasyon ve etkin iletişimin önemine dikkat çekti. Toplantının ardından sahaya inen Kaymakam Güney, ilçedeki okulları ziyaret ederek uygulanan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi. Okulların genel durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Güney, yürütülen çalışmaların yakından takip edildiğini ifade etti.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından istişarelerle sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Eğitim, Hasköy, Muş, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 10:59:10. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.