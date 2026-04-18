Hasköy\'de Okul Güvenliği Artırılıyor

Muş'un Hasköy ilçesinde okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik önemli adımlar atıldı. İlçede gerçekleştirilen toplantının ardından Kaymakam İsmail Güney, okulları ziyaret ederek alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Kaymakam İsmail Güney başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Necati Ergin, İlçe Jandarma Komutanı Taha Ali Özkök ile ilçedeki okul idarecileri katıldı. Toplantıda, okullarda alınacak güvenlik tedbirleri kapsamlı şekilde ele alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan sunumların ardından konuşan Kaymakam Güney, öğrencilerin güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirtti. Okul giriş ve çıkışları ile okul çevresinde gerekli tedbirlerin titizlikle alındığını vurgulayan Güney, kurumlar arası koordinasyon ve etkin iletişimin önemine dikkat çekti. Toplantının ardından sahaya inen Kaymakam Güney, ilçedeki okulları ziyaret ederek uygulanan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi. Okulların genel durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Güney, yürütülen çalışmaların yakından takip edildiğini ifade etti.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından istişarelerle sona erdi. - MUŞ