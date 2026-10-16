Havza\'da din görevlileri hafızlık kursu ve müftülük binası inşaatını görüştü

Samsun'un Havza ilçesinde yapımı devam eden Hafızlık Kur'an Kursu ve Müftülük Hizmet Binası inşaatlarının son durumu, din görevlilerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında değerlendirildi.

Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı başkanlığında Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, ilçe merkezinde görev yapan imam-hatipler ile müezzin-kayyımlar katıldı. Toplantıda, her iki projede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunulurken inşaatların tamamlanması için gelinen aşama ve bundan sonraki süreçte yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Müftülük Hizmet Binası'nın dış cephe çalışmalarının tamamlandığı, iç kısımda ise elektrik ve sıhhi tesisat ile ısıtma sistemlerinin döşenmesine devam edildiği belirtildi. Hafızlık Kur'an Kursu binasında da inşaat çalışmalarının sürdüğü, dış cephede kaba sıva işlemlerinin devam ettiği ve pencere ile cam montajı aşamasına gelindiği bildirildi.

İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, Havza'ya kazandırılacak iki önemli yatırımın tamamlanmasında ortak gayret ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Toplantıda, din görevlilerinin sürece sağlayacağı katkı ve desteğin önemi vurgulanırken projelerin tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Havza'nın dini eğitim altyapısına ve müftülük hizmetlerine katkı sağlaması beklenen Hafızlık Kur'an Kursu ve Müftülük Hizmet Binası'nın en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.