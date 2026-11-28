Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulunda öğrencilere ve personele yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi gerçekleştirildi.

Mehmet Ali Tahtalı Amfisi'nde gerçekleştirilen eğitime, Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Psikoloğu Emine Biral konuşmacı olarak katıldı. Programa MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Psikolog Emine Biral, eğitimde kadına yönelik şiddetin türleri, şiddetle mücadelede ilgili mevzuat ve alınabilecek koruyucu tedbirler konusunda bilgi verdi. Şiddetin farklı biçimlerine dikkat çeken Biral, mağdurların başvurabileceği yasal mekanizmaları anlattı ve mücadelede toplumsal farkındalığın önemini vurguladı.

Programın sonunda Psikolog Emine Biral'a, MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinlik, belge takdiminin ardından sona erdi.