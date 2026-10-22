Hisarcık\'ta İlçe Müftülüğünün açtığı kitap fuarı vatandaş ve öğrencilerle buluştu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen kitap fuarı, vatandaşları ve öğrencileri kitaplarla buluşturdu.

Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından ilçe merkezinde kitap fuarı düzenlendi. Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Kitap Evi aracılığıyla gerçekleştirilen etkinlikte, halka ve öğrencilere yönelik çeşitli kitaplar okuyucuların beğenisine sunuldu. İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, fuarın amacının vatandaşların kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamak, okuma alışkanlığını desteklemek ve özellikle genç kuşakların kitaplardan uzaklaşmasının önüne geçmek olduğunu belirtti. Teknolojinin beraberinde getirdiği bağımlılık riskine karşı farkındalık oluşturmayı da hedeflediklerini ifade eden Demirci, kitap fuarının insanların farklı eserleri tanımasına ve ihtiyaç duydukları kitaplarla buluşmasına imkan sağladığını söyledi. Müftü Hüseyin Demirci, düzenledikleri etkinliğin geçmişte camilerin çevresinde medrese, kütüphane, hamam ve imarethane gibi yapılarla şekillenen kültürel hayatı hatırlattığına dikkat çekti. Kitap kültürünün yaşatılmasının önemine dikkat çeken Müftü Demirci, fuarın toplumda kitap okuma bilincini artırmasına katkı sunmasını temenni ederek etkinliğin hayırlara vesile olmasını diledi.