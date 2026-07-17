Hisarcık\'ta Yaz Kur\'an Kursları Devam Ediyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi ile köylerinde açılan Yaz Kur'an Kurslarında eğitim faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Hisarcık İlçe Müftülüğü koordinesinde düzenlenen eğitimlerde, ilçe merkezi ve köylerdeki kurslara devam eden öğrencilere dini eğitimin yanı sıra günlük yaşamda farkındalık kazandırmaya yönelik çeşitli konularda seminerler veriliyor. Bu kapsamda Merkez Yeni Camii İmam Hatibi Ramazan Efenk tarafından öğrencilere çevre ahlakı, mahremiyet bilinci, arkadaşlık ve akran nezaketi, aile içindeki sorumluluklar, teknolojiyi güvenli ve bilinçli kullanma ile sigaradan uzak durmanın önemi anlatıldı.

Yetkililer, Yaz Kur'an Kurslarında öğrencilerin hem dini bilgilerini geliştirmelerinin hem de toplumsal değerler ve sağlıklı yaşam konusunda bilinç kazanmalarının amaçlandığını belirtti. - KÜTAHYA