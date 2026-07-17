HJSE, Web of Science ESCI'ye Kabul Edildi - Son Dakika
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HJSE, Web of Science ESCI'ye Kabul Edildi

HJSE, Web of Science ESCI\'ye Kabul Edildi
17.07.2026 13:03
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Hitit Üniversitesi'nin HJSE dergisi, uluslararası WoS dizinine kabul edilerek görünürlüğünü artırdı.

Hitit Üniversitesi tarafından mühendislik alanında yayımlanan bilimsel dergi, akademik yayıncılıkta uluslararası saygınlığa sahip dizine kabul edildi.

Hitit Üniversitesi tarafından yayımlanan Hittite Journal of Science and Engineering (HJSE), akademik yayıncılıkta uluslararası saygınlığa sahip Web of Science (WoS) Emerging Sources Citation Index (ESCI) dizinine kabul edildi. Mühendislik alanında yayımlanan bilimsel dergi, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yayımlanan makaleleri kapsayacak şekilde ESCI'de taranmaya başlayacak. Derginin Web of Science Core Collection bünyesindeki ESCI dizinine kabul edilmesi, derginin uluslararası bilim dünyasındaki görünürlüğünü ve akademik niteliğini önemli ölçüde artıracak.

Dergi Baş Editörü Prof. Dr. Ali Kılıçarslan, uluslararası indekslerin kabul kriterlerini karşılayabilmek amacıyla son yıllarda editoryal süreçler, yayın politikası ve derginin kapsamına yönelik önemli iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Web of Science ESCI'ye kabul edilmemiz, bilimsel yayıncılıkta benimsediğimiz kalite odaklı yaklaşımın uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ali Kılıçarslan, derginin kuruluşundan ESCI kabulüne kadar geçen süreçte emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Bizlerden desteklerini ve teşviklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk olmak üzere Hitit Üniversitesi yöneticilerine, Yayın Ofisi Koordinatörümüz Prof. Dr. İsmail Bulut'a, editoryal süreçleri büyük bir titizlikle yürüten Editör Yardımcılarımız Doç. Dr. Öncü Akyıldız ve Prof. Dr. Dursun Ali Köse'ye, Bölüm Editörlerimiz Prof. Dr. Murat Hoşöz, Prof. Dr. Kazim Savaş Bahçeci, Prof. Dr. Cengiz Baykasoğlu ve Prof. Dr. Akif Akgül ile Üretim Editörlerimiz Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk Tozlu ve Arş. Gör. Harun Emre Kıran'a; geçmişte bu görevi başarıyla üstlenen Prof. Dr. Kazım Köse, Doç. Dr. Erhan Çetin ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Reşit Haboğlu'na, tüm yazarlarımıza ve değerlendirmeleriyle katkı sunan hakemlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştıu.

2014 yılından bu yana yayımlanıyor

2014 yılından bu yana İngilizce yayımlanan HJSE, mühendislik alanında özgün araştırma ve derleme makalelerine yer veren, hakemli ve açık erişimli uluslararası bilimsel dergi olarak yılda dört sayı halinde yayımlanıyor. Dergi, ESCI'ye kabul edilmeden önce de TR Dizin, EBSCO CEEAS & EBSCO Applied Science & Technology, Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve Ulrich's Periodicals Directory gibi ulusal ve uluslararası indekslerde taranıyordu.

Yayın Ofisi uluslararası görünürlüğe katkı sağlıyor

Hitit Üniversitesi Yayın Ofisi, üniversite bünyesindeki bilimsel dergileri "Hitit Üniversitesi Yayınları" (Hitit University Press) çatısı altında uluslararası yayıncılık standartlarına uygun şekilde yönetiyor. Yayın ofisi, hakemli bilimsel dergilerin editoryal süreçlerinin yürütülmesi, hakem değerlendirmelerinin koordinasyonu, uluslararası dizin başvurularının hazırlanması ve yayın yönetimi çalışmalarına destek veriyor. Dergilerin TR Dizin, DOAJ, Scopus ve Web of Science gibi ulusal ve uluslararası dizinlerde yer almasına yönelik stratejik çalışmalar yürüten Yayın Ofisi, yayın süreçlerinin YÖK ile uluslararası yayın etiği kuruluşu COPE standartlarına uygunluğunu da gözetiyor.

HJSE'nin Web of Science ESCI dizinine kabul edilmesinin, Hitit Üniversitesi Yayın Ofisinin uluslararası standartlarda yürüttüğü yayıncılık çalışmalarının önemli çıktılarından biri olduğu değerlendiriliyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Hitit Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim HJSE, Web of Science ESCI'ye Kabul Edildi - Son Dakika

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