İEÜ\'lü Öğrenci AB Yarışmasında 3. Oldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencisi Türkan Şimal Geyik, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı tarafından düzenlenen '14. Genç Çevirmenler Yarışması'nda üçüncü oldu. Türkiye genelinde 47 üniversiteden 164 öğrencinin katıldığı yarışmada; çeviride anlam doğruluğu, dil akıcılığı ve doğallık, terminoloji kullanımı ile dil bilgisi ve yazım kuralları gibi kriterler değerlendirildi. Çevirisiyle jürinin beğenisini kazanan Geyik, elde ettiği dereceyle ATAUM tarafından düzenlenen 'Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı'na katılmaya da hak kazandı. Geyik ödülünü, 8 Haziran tarihinde Ankara'daki AB Başkanlığı'nda gerçekleşecek törenle alacak.

Mesleğe hazırlanan genç çevirmenlerin; Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine yönelik farkındalıklarını artırmak ve bu alanda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 2010 yılından bu yana düzenlenen yarışmada öğrenciler, en iyi çeviriyi yapmak için mücadele etti. Bu zorlu yarışta, İEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Türkan Şimal Geyik, üçüncü olarak ödüle ulaşmayı başardı.

"Hocalarım çok destek oldu"

Yarışmaya akademisyenlerinin teşvikiyle katıldığını söyleyen Geyik, "Hazırlık sürecinde Dekanımız Prof. Dr. Neslihan Yetkiner, Doç. Dr. Ilgın Aktener, Araştırma Görevlileri Aslı Melike Soylu ve Doğa Taşlı hocalarımız bana çok destek oldu. Hocalarımızın getirdiği AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan metinleri ve kendi bulduğum farklı metinleri çeviriyordum. Hocalarım gerekli uyarıları yapıyor, düzeltmem gereken noktaları söylüyorlardı. Aynı dönemde sınavlar, sözlüler ve sunumlar da olduğu için benim için oldukça yoğun bir süreçti. Yarışmaya hazırlanırken bir yandan da AB müktesebatı kitabındaki terimleri, noktasına ve virgülüne kadar ezberliyordum. Çünkü en küçük kelime ya da imla hatası bile puan kaybına neden olabiliyordu" dedi.

"Mutlu ve gururluyum"

Böylesine zorlu bir yarışmada başarıya ulaştığı için büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Geyik, "Derece aldığımı ilk olarak arkadaşımın attığı mesajla öğrendim. Çok şaşırdım ve mutlu oldum. Gün boyunca heyecandan, sonuçların açıklandığı siteye tekrar tekrar girip kontrol ettim. AB metinleri gibi ciddi ve derin terminoloji bilgisi gerektiren bir alanda, çevirimin konunun uzmanları tarafından beğenilmesi benim için büyük bir gurur. Bu ödülü okuluma kazandırmış olmaktan dolayı da ayrıca mutluyum. Üzerimde emeği olan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Hedefim yurt dışı"

Kazandığı derece ve katılmaya hak kazandığı AB Programı eğitimi sayesinde önemli bir avantaj elde ettiğini belirten Geyik, "Okul bittikten sonra yurt dışında yüksek lisans yapmayı hedefliyorum. AB ya da dış ilişkiler alanında kazanacağım tecrübelerin ardından, ilerleyen dönemde akademik kariyeri de tercih edebilirim" ifadelerini kullandı.

"Disiplinli çalışmanın sonucu"

İEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Yetkiner ise, öğrencilerinin başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Şimal'in çeviri yarışmasında elde ettiği başarı; disiplinli çalışmanın, dil yetkinliğinin ve akademik rehberliğin önemli bir göstergesi. Genç Çevirmenler Yarışması, çevirmenlik mesleğinin görünür kılınması ve çeviribilim öğrencilerinin akademik motivasyonlarının güçlendirilmesi konusunda önemli katkılar sağlıyor. Bölümümüz öğrencilerinin yıllar içinde aldığı güzel derecelere, bir yenisini daha ekleyen öğrencimizi içtenlikle tebrik ederken, emeği ve yönlendirmeleriyle sürece katkı sunan değerli öğretim elemanlarımızı da gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR