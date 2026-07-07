Iğdır\'da DYK Toplantısı Yapıldı

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda (DYK) görev yapan eğitimcilerle bir araya geldi.

Toplantıda, kursların yürütülme süreci, öğrencilerin akademik başarılarına sağladığı katkılar ile eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Eğitimcilerin görüş ve değerlendirmelerinin de dinlendiği toplantıda, DYK'ların eğitim-öğretim sürecindeki önemi üzerinde duruldu. Vali M. Fırat Taşolar, fedakarca görev yapan öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür ederek, eğitim camiasına çalışmalarında başarılar diledi. - IĞDIR