Iğdır\'da Kuşlar İçin Eğitim Projesi

Iğdır Aralık ilçesi Atatürk Ortaokulu'nda yürütülmekte olan "Doğa Öncüleri Projesi" kapsamında tasarlanan "Gökyüzündeki Göç Yolu: Iğdır'ın Kuşları" adlı proje için Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli eğitim verdi. Proje kapsamında öğrencilere Iğdır'ın biyolojik çeşitliliği, yaban hayatı ve milli parklar hakkında doğa eğitimi düzenlendi. Eğitimlerde kuş gözlemi faaliyetleri gerçekleştirilirken, yaban hayatı çalışmalarında kullanılan ekipmanlar da öğrencilere tanıtıldı. Ayrıca Kariyer Günü etkinlikleri çerçevesinde 8. sınıf öğrencilerine kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verilerek, Orman Mühendisliği ve Orman Muhafaza Memurluğu meslekleri tanıtıldı. - IĞDIR