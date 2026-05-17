Iğdır'da Kuşlar İçin Eğitim Projesi - Son Dakika
Iğdır'da Kuşlar İçin Eğitim Projesi

17.05.2026 09:50
Atatürk Ortaokulu'ndaki projeye Doğa Koruma Müdürlüğü'nden eğitim desteği sağlandı.

Iğdır Aralık ilçesi Atatürk Ortaokulu'nda yürütülen "Doğa Öncüleri Projesi" kapsamında hazırlanan "Gökyüzündeki Göç Yolu: Iğdır'ın Kuşları" projesine, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli tarafından eğitim desteği sağlandı.

Iğdır Aralık ilçesi Atatürk Ortaokulu'nda yürütülmekte olan "Doğa Öncüleri Projesi" kapsamında tasarlanan "Gökyüzündeki Göç Yolu: Iğdır'ın Kuşları" adlı proje için Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli eğitim verdi. Proje kapsamında öğrencilere Iğdır'ın biyolojik çeşitliliği, yaban hayatı ve milli parklar hakkında doğa eğitimi düzenlendi. Eğitimlerde kuş gözlemi faaliyetleri gerçekleştirilirken, yaban hayatı çalışmalarında kullanılan ekipmanlar da öğrencilere tanıtıldı. Ayrıca Kariyer Günü etkinlikleri çerçevesinde 8. sınıf öğrencilerine kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verilerek, Orman Mühendisliği ve Orman Muhafaza Memurluğu meslekleri tanıtıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 09:50:29.
