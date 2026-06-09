Iğdır\'da Mezuniyet Sevinci

Iğdır'ın başarılı eğitim kurumlarından Mehmet Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde 2026 yılı mezunları kep atarak mezuniyet sevincini yaşadı.

Iğdır Mehmet Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesi'nin 2026 yılı mezuniyet töreni, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şube Müdürü Reşat Demirdaş, Iğdır Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Murat Ali Karavelioğlu ve Doç. Dr. Ahmet Tan'ın yanı sıra öğretmenler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, mezun olan öğrencilerin bu noktaya ulaşabilmek için büyük bir sabır, azim ve kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, başarıya giden yolun sürekli gayret ve emek gerektirdiğini söyledi. Gençlere hedeflerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Gün, verilen emeğin karşılığının mutlaka alınacağını ifade etti.

Eğitimin hayat boyu devam eden bir süreç olduğuna dikkat çeken Gün, öğrencilerin milli ve manevi değerleri rehber edinerek ülkenin aydınlık geleceğine katkı sunacak bireyler olarak yetişmelerinin önemini vurguladı. Yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilere başarı dileklerini ileten Gün, öğrencilerin eğitim yolculuğunda büyük emek harcayan öğretmenlere ve fedakar velilere de teşekkür etti. Törende söz alan Doç. Dr. Ahmet Tan ve Prof. Dr. Murat Ali Karavelioğlu da öğrencilere ve velilere çeşitli tavsiyelerde bulunarak mezunları tebrik etti. Akademik hayatın önemine değinen konuşmacılar, gençlere eğitim yolculuklarında başarılar diledi. Okul Müdürü Vedat Ali Karasu'nun yönetiminde eğitim faaliyetlerini sürdüren Mehmet Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesi'nin mezuniyet programında, mezun öğrenciler tarafından son sınıfa geçen öğrencilere Türk bayrağı ve okul flaması teslim edildi.

Programda ayrıca dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kep atma töreni ve ikramlarla devam eden mezuniyet programı, öğrencilerin ve ailelerinin büyük sevinç yaşadığı renkli görüntüler eşliğinde sona erdi. Iğdır'ın eğitimdeki başarılarına katkı sunan okul, yeni mezunlarını geleceğe uğurlamanın gururunu yaşadı. - IĞDIR