MCBÜ'de İki Fakülte Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
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MCBÜ'de İki Fakülte Mezuniyet Coşkusu

MCBÜ\'de İki Fakülte Mezuniyet Coşkusu
16.06.2026 12:22  Güncelleme: 12:25
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Teknoloji Fakültesi öğrencileri, düzenlenen törenlerde diplomalarını alarak kep attı. Törenlerde duygusal anlar yaşanırken, dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı. Diplomalarını alan gençler, yılların emeğini kep atarak taçlandırırken törende gurur, heyecan ve duygusal anlar bir arada yaşandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde (MCBÜ) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet törenleri coşkuyla gerçekleştirildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi öğrencileri, düzenlenen törenlerle diplomalarını alarak üniversite hayatlarına veda etti.

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde gerçekleştirilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezuniyet Töreni'ne milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Ay, İİBF Dekan Vekili Prof. Dr. Asena Altın Gülova, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan fakülte birincisi Ramazan Başkaya, üniversite yıllarında verilen emeklerin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek akademisyenlerine, ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

İİBF Dekan Vekili Prof. Dr. Asena Altın Gülova ise mezun öğrencilerin yalnızca mesleki bilgiyle değil, toplumsal sorumluluk, etik değerler ve liderlik becerileriyle de donatıldığını ifade ederek, gençlerin ülkeye ve millete önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Ay da mezunların ülkenin ekonomik, sosyal ve yönetsel gelişiminde önemli roller üstleneceğini vurgulayarak yaşam boyu öğrenmenin önemine dikkat çekti.

Öte yandan Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi'nde düzenlenen mezuniyet töreni de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Fakülte yerleşkesindeki törene Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Demir ile çok sayıda davetli katıldı.

Fakülte birinciliğini paylaşan Kader Oğuz ve Berkay Mertoğlu, eğitim hayatlarının kendilerine sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda sabır, azim ve sürekli öğrenme alışkanlığı kazandırdığını belirtti. Başarının kararlılık ve emekle mümkün olduğunu ifade eden öğrenciler, kendilerine destek veren akademisyenler ve ailelerine teşekkür etti.

Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Demir, öğrencilerin teknik bilgiyle birlikte disiplin, sorumluluk ve üretkenlik anlayışıyla yetiştirildiğini belirterek genç mühendislerin ülkenin teknoloji ve sanayi alanındaki gelişimine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da konuşmasında, öğrencilerin teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kendilerini geleceğe hazırladıklarını ifade ederek, üniversitenin nitelikli bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Törenlerde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve diplomaları takdim edilirken, mezunlar kep atarak üniversite hayatlarına veda etti. Coşku dolu anların yaşandığı mezuniyet törenleri, ailelerin ve öğrencilerin objektiflere yansıyan gurur dolu görüntüleriyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Turgutlu, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MCBÜ'de İki Fakülte Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika

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