İki Türk Askeri Öğrenci ABD Akademilerine Gidecek - Son Dakika
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İki Türk Askeri Öğrenci ABD Akademilerine Gidecek

İki Türk Askeri Öğrenci ABD Akademilerine Gidecek
09.07.2026 17:35
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ABD, 20 yıl aradan sonra iki Türk askeri öğrencinin akademilere gideceğini açıkladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, yaklaşık 20 yıl aradan sonra ilk Türk mezunlar olma hedefiyle iki Türk askeri öğrencinin ABD Deniz Harp Akademisi ve ABD Hava Kuvvetleri Akademisi'nde eğitim göreceğini duyurdu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, iki Türk askeri öğrencinin yaklaşık 20 yıl aradan sonra ilk Türk mezunlar olma hedefiyle ABD Deniz Harp Akademisi (United States Naval Academy) ve ABD Hava Kuvvetleri Akademisi'ne (United States Air Force Academy) gideceğini bildirdi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gelişme "ABD- Türkiye ilişkilerinde tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirildi.

Paylaşımda, "Yaklaşık 20 yıl aradan sonra ilk Türk mezunlar olma hedefiyle iki Türk askeri öğrenci, United States Naval Academy ve United States Air Force Academy'ye gidiyor" ifadelerine yer verildi.

Öğrencilerin başarı ve özverilerine vurgu yapılan paylaşımda, "Bu üstün başarılı gençler, en iyiler arasındaki yerlerini hak ederek kazandı. Seçilmeleri, yeteneklerinin ve özverilerinin en güçlü göstergelerinden biri" değerlendirmesinde bulunuldu.

Paylaşımda ayrıca, "Yeni başlangıçlara, ebedi ittifaklara ve Türkiye-ABD ortaklığının gelecekteki liderlerine bu olağanüstü yolculuklarında kendilerine başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Büyükelçilik, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ankara, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İki Türk Askeri Öğrenci ABD Akademilerine Gidecek - Son Dakika

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