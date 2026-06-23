İkiz Kardeşlerin LGS Heyecanı - Son Dakika
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İkiz Kardeşlerin LGS Heyecanı

İkiz Kardeşlerin LGS Heyecanı
23.06.2026 09:29
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Bitlis'teki ikiz kardeşler Hüsna ve Esma, LGS sonrası aynı lisede eğitim hedefliyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde eğitim gören ve başarılarıyla dikkat çeken Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencileri ikiz kardeşler Hüsna ve Esma Çapkan, gelecek yıl girecekleri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından eğitimlerine aynı lisede devam etmek istiyor.

Okulda uyumları ve derslerdeki başarılarıyla öne çıkan kardeşler, yıllardır aynı sınıfta eğitim görüyor. Birlikte ders çalışan, birbirlerine destek olan ve hedeflerine birlikte yürüyen Hüsna ve Esma, önümüzdeki yıl başlayacak LGS maratonu öncesinde heyecan ve endişeyi bir arada yaşıyor.

İkiz kardeşlerin matematik öğretmeni Zeynep Umare Kolbaşı, öğrencileriyle ilgili duygularını paylaşarak, "Bu okula ilk geldiğimde kızları görünce çok şaşırmıştım. Daha önce hiç ikiz öğrencim olmamıştı ve sürekli karıştırıyordum. Zamanla onların da birbirinden farklı yönleri olduğunu daha iyi anladım. Derslerinde oldukça başarılılar ve birbirlerine büyük destek oluyorlar. Başlangıçta aynı sınıfta olmalarının derse katılımlarını etkileyebileceğini düşünmüştük ancak tam tersi oldu. Birbirlerini motive ederek daha güzel işler ortaya koyuyorlar" dedi.

İkiz kardeşlerden Hüsna Çapkan ise birlikte ders çalışmanın kendileri için önemli bir avantaj olduğunu belirterek, "İkiz olmak güzel çünkü hayata iki kişi başlıyorsunuz. Ders çalışırken birbirimize yardımcı oluyoruz. Seneye LGS öğrencisi olacağız ve daha çok çalışmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda acaba aynı okula gidebilecek miyiz diye de endişeleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kardeşi Esma Çapkan da aynı duyguları paylaştığını belirterek, "Seneye 8'inci sınıf öğrencisi olacağız ve LGS'ye hazırlanacağız. En büyük isteğim kardeşimle aynı okulda okumaya devam etmek. Acaba aynı liseyi kazanabilecek miyiz diye düşünüyoruz. İkizimi çok seviyorum ve onunla birlikte okumak istiyorum" diye konuştu.

Birlikte büyüyen, birlikte öğrenen ve geleceğe birlikte hazırlanan Hüsna ile Esma Çapkan kardeşler, şimdi gözlerini LGS'ye çevirmiş durumda. İkiz kardeşlerin ortak dileği ise yıllardır aynı sırayı paylaştıkları eğitim yolculuğunu, aynı lisede sürdürmek. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim İkiz Kardeşlerin LGS Heyecanı - Son Dakika

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