Kahramanmaraş'ta trafik şube ekipleri, ilkokul öğrencilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi verdi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilkokulda öğrencilere trafik güvenliği dersi düzenlendi. Eğitimde öğrencilere kaldırımda yürüme, karşıya geçmeden önce durma, çevreyi kontrol etme, yaya geçitleri ile trafik ışıklarının kullanımı ve okul çevresinde araç hareketlerine karşı dikkatli olma konularında bilgiler aktarıldı.

Ayrıca okul giriş-çıkış saatlerinde servis ve araç hareketlerine dikkat edilmesi, araç içinde emniyet kemeri kullanılması ve öğrenilen kuralların günlük yolculuklarda ailelerin de katılımıyla alışkanlığa dönüştürülmesinin önemi vurgulandı.