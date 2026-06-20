Hemşirelik Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde Hemşirelik Fakültesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Parlar Kılıç, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Atalan, akademisyenler, belediye başkan yardımcıları, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin ilk konuşmasını yapan Hemşirelik Fakültesi birincisi Görkem Tokmak, eğitim hayatı boyunca kazandığı vizyonu ve mesleğine olan bakış açısını ifade ederek, "Ben sadece üniversitede akademik bir başarı kazanmadım. Güzel Malatyamıza çeşitli illerden, çeşitli topraklardan, çeşitli kültürlerden gelmiş çok özel insanlarsınız. Ben her birinizin gözünden dünyaya bakmaya çalıştım. Benim için önemli olan tek şey dersler değildi. Aynı zamanda kutsal bir amaç olan insanı tanıma çabasıydı ve ben bu konuda da başarılı olduğumu düşünüyorum" dedi.

"Etik değerlerden ödün vermeyin"

Genç meslektaşlarına seslenen Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Parlar Kılıç da hemşireliğin teknik bilginin ötesinde bir vicdan ve empati mesleği olduğunu vurguladı. Mezunlara çeşitli tavsiyelerde bulunan Kılıç, "Unutmayın ki hemşireliğin özü yalnızca mesleki bilgi ve beceri değildir. Hemşirelik aynı zamanda empati, sabır ve insanı anlamaktır. Bir hastanın korkusuna ortak olmak, bir ailenin kaygısını paylaşmak ve bazen yalnızca sessizce yan durarak umut verebilmek. İşte sizin mesleğiniz tam olarak budur. Seçtiğiniz meslekle gurur duyun. Hemşire olmaktan gurur duyun ancak hiçbir zaman öğrendiklerinizle yetinmeyin. Öğrenmeye devam edin. Kendinizi geliştirin ve etik değerlerden asla ödün vermeyin. Doğru olduğunu bildiğiniz şeyleri takdir beklemeden yapın çünkü hemşireliğin gerçek değeri çoğu zaman alınan ödüllerde değil dokunulan hayatlarda saklıdır" ifadelerini kullandı.

"Sağlıkta dünya markasıyız"

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ise üniversitenin sağlık alanındaki güçlü konumunu ve fakültenin gelişimini anlattı. Akpolat, "Üniversitemiz sağlıkta bir dünya markasıdır ve sağlıktaki marka değerimizi yukarıya taşıyan fakültelerimizden bir tanesi de hemşirelik fakültesidir. Hemşirelik fakültemiz bu yönüyle sağlıktaki güçlü tarafımızı destekliyor. İlk kez 1997 yılında Malatya Sağlık Yüksekokulu altında kurulmuş ve daha sonra 2017 yılında ise bağımsız bir fakülteye dönüşmüştür. Bugün geldiğimiz noktada 9 anabilim dalı ile Türkiye'de saygın fakülteler arasında yer alıyor. 12 profesör, 8 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 11 araştırma görevlisi, toplam 37 akademik kadrosuyla şu an üniversitemizin en önemli birimlerinden bir tanesi. Özellikle yüzde 100 doluluk oranı olan sayılı fakültelerden bir tanesi. Bu anlamda baktığımızda hemşirelik fakültesi hala gözde fakültelerden rağbet gören fakültelerden bir tanesidir"

Rektör Akpolat, konuşmasının sonunda öğrencilerin yetişmesinde büyük emekleri bulunan ailelere teşekkür ederek mezunları tebrik etti ve meslek hayatlarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından fakülte birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Daha sonra tüm mezun öğrencilere başarı belgeleri verildi. Kep atma töreni ve toplu fotoğraf çekiminin ardından mezuniyet töreni sona erdi. - MALATYA