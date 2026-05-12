İpekyolu\'nda Bilim Fuarı Açıldı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki İlknur Ilıcalı Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 19 projenin yer aldığı bilim fuarı kapılarını açtı.

İpekyolu ilçesindeki İlknur Ilıcalı Ortaokulu, öğrencilerin bilimsel araştırma yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen bilim fuarına ev sahipliği yaptı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen fuarın açılışı; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Burhan Kırıcı, Okul Müdürü Seyithan Ekinci, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda velinin katılımıyla yapıldı.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Oktay Tunç rehberliğinde hazırlanan 19 proje; fen bilimlerinden çevre sorunlarına, teknolojiden biyotaklit uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fuarı gezen davetliler, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceleyerek projelerin teknik detayları hakkında bilgi aldı.

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Burhan Kırıcı, Van'ın birçok projede öncü bir rol üstlendiğini belirtti. Kırıcı, "İlimizde 3 merkezde gerçekleştirilen bu sergilerle araştıran ve sorgulayan bir öğrenci profili oluşturmayı amaçlıyoruz. Yapay zeka çağında bu projelerin bölge yarışmalarında da başarı getireceğine inanıyorum. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Biyotaklit üzerine proje geliştiren 8. sınıf öğrencisi Betül Zehra Kısacık ise köpek balıklarının yanda bulunan çizgi sisteminden esinlenerek sensör teknolojileri üzerine çalıştıklarını ve projelerinin ilgi görmesinden dolayı mutlu olduklarını kaydetti. - VAN