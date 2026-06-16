İsmail Yıldırım\'dan Örnek Davranış

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Yıldırım, Hayrabolu İmam Hatip Lisesi'nde yürütülen boya ve tadilat çalışmalarına bizzat katılarak örnek bir davranış sergiledi.

Okulun ihtiyaçlarını yakından takip eden Yıldırım, eğitim kurumlarının daha sağlıklı ve kullanışlı hale gelmesi amacıyla boya fırçasını eline aldı. Okulun çeşitli bölümlerinde boya ve bakım çalışmalarını bizzat yapan Yıldırım, mesaisinin dışında da okulda emek harcadı.

Çalışmalar kapsamında okulun yıpranan bölümleri yenilenirken, eğitim öğretim yılı öncesinde bina daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuştu.

Şube Müdürü İsmail Yıldırım'ın bizzat emek vererek yürüttüğü boya ve tadilat çalışmaları sayesinde Hayrabolu İmam Hatip Lisesi, yeni eğitim-öğretim yılına daha bakımlı, temiz ve düzenli bir şekilde hazırlanmış oldu. - TEKİRDAĞ