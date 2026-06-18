İzmir'de Bağımlılıkla Mücadele Festivali - Son Dakika
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İzmir'de Bağımlılıkla Mücadele Festivali

İzmir\'de Bağımlılıkla Mücadele Festivali
18.06.2026 14:57
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İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivali, bağımlılıklara dikkat çekmek için düzenlendi.

İzmir'de bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivali' gerçekleştirildi. Yüzlerce öğrencinin katıldığı program kapsamında, robot futbol turnuvaları, su altı dronu kurtarma operasyonları, barista ve drapaj tasarım yarışmaları ve sergiler yer aldı.

İzmir'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay işbirliğiyle 'İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivali' düzenlendi. Program, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yapılan kortej yürüyüşü ve mehteran gösterisiyle başladı. Kentin çeşitli okullarından yüzlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda robot futbol turnuvaları, su altı dronu kurtarma operasyonları, barista ve drapaj tasarım yarışmaları, halk oyunları, konserler ile sergiler yer aldı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin, 106 yıldır çocuklar ve gençler başta olmak üzere insanlığın bağımsızlığı için mücadele ettiğine değinen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, "Bir insanın, bir toplumun başına gelebilecek en acı şey bağımlılıktır. Bağımlılık, insanın hayatına çok boyutlu ve yıkıcı zararlar verir. O yüzden hiçbir insanımızın, hiçbir çocuğumuzun, gencimizin ve hiçbir ailenin bu acıyı yaşamaması için mücadele veriyoruz. Ancak dönem değişti, bağımlılık riski arttı. Bu iş sadece eğitim ve farkındalıkla olmayacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin enerjisinden faydalanmamız gerekiyor. Onları da sisteme katmamız, fikirlerinden istifade etmemiz gerekiyor. Bu nedenle İzmir'de Sağlıklı Yaşam Ligi projesini başlattık. Çocuklarımız ilkokulda, ortaokulda ve lisede her hafta projeler yaparak, sahaya çıkarak, ailelerini ve akrabalarını bir araya getirerek, ürünler üreterek bağımlılıkla mücadele noktasında çok yeni fikirler ve çok güzel ürünler ortaya koydu" diye konuştu.

"Bağımlılık probleminin tamamen silindiği geleceği birlikte inşa ediyoruz"

Sözlerini sürdüren Dinç, "İzmir Yeşilay Başkanımız, 125 bin öğrencinin dahil olduğu ve 209 okulun katıldığı çok büyük bir program yürüttü. 125 bin çocuğun bu projeye katılması demek, bizim 125 bin yeni umudumuz, yeni heyecanımız ve yeni başarımız var demektir. İnşallah çok yakında bu çalışmaların çok güzel meyvelerini görecek ve toplumumuzdan bağımlılık probleminin tamamen silindiği güzel bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

"Telefondan uzak durmak önemli"

Organizasyonu oldukça beğendiğini ifade eden 11 yaşındaki Miray Yurtçu da "Çok güzeldi. Stantlar çok eğlenceli. Ayrıca sahnedeki etkinlikleri izlemek de çok keyifliydi. Telefondan uzak durmak önemli. Ancak bazen insanın canı sıkıldığında telefona yönelebiliyor. Ben de bazen kendime çok hakim olamıyorum ama yine de çok fazla kullanmamaya çalışıyorum" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim İzmir'de Bağımlılıkla Mücadele Festivali - Son Dakika

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