İzmir'de müzik zümre başkanları yeni eğitim yılının yol haritasını belirledi - Son Dakika
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İzmir'de müzik zümre başkanları yeni eğitim yılının yol haritasını belirledi

İzmir\'de müzik zümre başkanları yeni eğitim yılının yol haritasını belirledi
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İzmir İl Zümre Başkanı Mustafa Boran Durgun, İzmir Kız Lisesi'nde düzenlenen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı sene başı zümre toplantısına başkanlık etti. İlçe müzik zümre başkanlarının katıldığı toplantıda müzik eğitiminin planlanması ve yıl boyunca yapılacak etkinlikler değerlendirildi.

İzmir İl Zümre Başkanı Mustafa Boran Durgun, sene başı zümre toplantısında İzmir'in ilçe müzik zümre başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda yeni dönemde müzik eğitiminin yol haritası ele alındı.

Çeşme'de eğitim ve müzik alanındaki çalışmalarıyla tanınan İzmir İl Zümre Başkanı Mustafa Boran Durgun, İzmir Kız Lisesi'nde düzenlenen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı sene başı zümre toplantısına başkanlık etti. İzmir'in ilçelerinde görev yapan müzik zümre başkanlarının katıldığı toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda müzik eğitiminin yeni eğitim öğretim yılında planlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda; öğrenci başarısının artırılması, öğrenme kayıplarının giderilmesi, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ile farklı branşlar arasında disiplinler arası iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca gerçekleştirilecek müzik etkinlikleri, sosyal ve kültürel çalışmalar ile projeler konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrenciler için başarılı, verimli ve hayırlı olması temennileriyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Eğitim, İzmir, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İzmir'de müzik zümre başkanları yeni eğitim yılının yol haritasını belirledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de müzik zümre başkanları yeni eğitim yılının yol haritasını belirledi - Son Dakika
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