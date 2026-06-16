İzmir'de Sağlıklı Yaşam Spor Festivali düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de Sağlıklı Yaşam Spor Festivali düzenlendi

İzmir\'de Sağlıklı Yaşam Spor Festivali düzenlendi
16.06.2026 21:50  Güncelleme: 22:05
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İzmir'in Selçuk ilçesinde, bağımlılıkla mücadele etmek ve toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla "Sağlıklı Yaşam Spor Festivali" düzenlendi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, bağımlılıkla mücadele etmek ve toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla "Sağlıklı Yaşam Spor Festivali" düzenlendi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliğiyle hayata geçirilen "Yeşilay İzmir Sağlıklı Yaşam Projesi" çerçevesinde, Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen festival renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, İstasyon Meydanı Su Kemerleri'nde başladı. Bando takımı ve bisikletli grupların öncülüğünde, ellerinde sağlıklı yaşamı özendiren dövizlerle yürüyüşe geçen korteje; ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Kortej yürüyüşü, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Tören Alanı'nda son buldu.

Hedef bağımlılıktan uzak bir nesil

Düzenlenen programa; Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ve Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Serkan Atlan katıldı. Tören alanında gerçekleştirilen protokol konuşmalarında, sporun günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirilmesinin önemi belirtilerek, gençlerin her türlü bağımlılıktan uzak tutulması gerektiğine dikkat çekildi.

Program, Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan koronun konseri ve halk oyunları gösterisiyle devam etti. Festival, alanda kurulan ve sağlıklı yaşam temalı projelerin sergilendiği stantların protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından gezilmesiyle sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etkinlik, Eğitim, Selçuk, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İzmir'de Sağlıklı Yaşam Spor Festivali düzenlendi - Son Dakika

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