İzmir\'den LGS Türkiye Birincisi

İZMİR BİL Koleji öğrencisi Çağrı Karatepe, 2025 Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 90 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

Okul tarafından yapılan açıklamada, "Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü sınavda elde ettiği tam puanla büyük bir başarıya imza atan Çağrı, ailesini, öğretmenlerini ve tüm İzmir'i sevindirdi" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu önemli sonuç, öğrencinin özverili çalışmasının yanı sıra, doğru yönlendirme ve eğitim ortamının da başarının yapı taşları arasında yer aldığını gösteriyor. İzmir BİL Kolejinin öğrenci odaklı yaklaşımı ve bireysel destek sistemi, bu tür başarıların ortaya çıkmasına olanak tanıyor. Çağrı Karatepe'nin Türkiye birinciliği, eğitimde kararlılığın ve disiplinli çalışmanın ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Bu başarı, yalnızca bireysel bir sonuç değil, aynı zamanda pek çok öğrenciye umut ve motivasyon kaynağı niteliğinde."