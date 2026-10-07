Kamanlı öğrenciler yapay zeka destekli arı biti projesiyle Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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Kamanlı öğrenciler yapay zeka destekli arı biti projesiyle Türkiye birincisi oldu

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Kamanlı öğrenciler yapay zeka destekli arı biti projesiyle Türkiye birincisi oldu
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Kaman'daki Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 2026 Uluslararası Uzay, Havacılık ve Teknoloji Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu. Yapay zeka destekli arı biti tespit cihazı projesiyle birinci olan öğrenciler, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci tarafından makamda kabul edildi.

Kaman belediye başkanı Emre Demirci, teknoloji birincisi öğrencileri makamında ağırladı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 2026 Uluslararası Uzay, Havacılık ve Teknoloji Yarışması Tarım Teknolojileri Lise Kategorisi'nde Türkiye birinciliği elde etti. Öğrenci Yüksel Buğra Avşar ve Mert Yaşar, danışman öğretmenleri Nuri Şensoy rehberliğinde geliştirdikleri "Yapay Zeka Destekli Varroa (Arı Biti) Tespit Cihazı" projesiyle yarışmada 1'incilik ödülünün sahibi oldu. Yaklaşık 80 bin projenin ve 250 bin yerli-yabancı yarışmacının yer aldığı yarışmada Türkiye birinciliği elde eden öğrenciler, Kaman Belediye Başkanı tarafından makamda kabul edildi.

Öğrencilerin geliştirdiği proje, arıcılık alanında yapay zeka teknolojisinin kullanımını hedefliyor. Yarışmada elde edilen başarı ilçede eğitim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren öğrenciler arasında da memnuniyet oluşturdu.

Kaynak: İHA
Emre DemirciYapay ZekaHavacılıkTeknolojiTürkiyeEğitimBilimUzaySon Dakika

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