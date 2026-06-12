Karabük\'te Dijital Ebeveynlik Uygulaması

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) geliştirilen dijital ebeveynlik uygulamasıyla ailelerin çocuk gelişimi konusunda güvenilir bilgiye erişimi kolaylaştırılıyor.

Karabük Üniversitesi tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen web uygulaması, ebeveynlere çocuk gelişimi ve beceri kazanımı süreçlerinde rehberlik ederek doğru bilgiye ulaşmalarını amaçlıyor.

Proje yürütücüsü Ceylan, yaptıkları görüşmelerde ebeveynlerin çok sayıda dijital kaynaktan yararlandığını ancak bilgi yoğunluğu nedeniyle doğru bilgiye ulaşmakta zorlandıklarını belirtti.

Ebeveynlerin "Ne yapmalıyım, ne zaman yapmalıyım, nasıl yapmalıyım?" sorularıyla sıkça karşılaştığını ifade eden Ceylan, geliştirilen web uygulamasında beceri etkinliklerinin görsel olarak sunulduğunu ve içeriklerin bilimsel kaynaklara dayandırıldığını söyledi.

Projenin ilk deneysel çalışmasının 40 ebeveynle gerçekleştirildiğini aktaran Ceylan, uygulamanın ilerleyen süreçte yeni projelerle geliştirilebileceğini kaydetti.

Türkiye'de dijital ebeveynlik farkındalığının artırılması gerektiğine dikkat çeken Ceylan, ebeveynlerin dijital ortamları yoğun kullandığını ancak güvenilir kaynaklara erişim konusunda eksiklikler bulunduğunu ifade etti.

Projenin en önemli hedeflerinden birinin farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Ceylan, güvenilir dijital kaynakların ailelere önemli katkılar sağladığını gözlemlediklerini dile getirdi. - KARABÜK