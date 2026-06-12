Karabük'te Dijital Ebeveynlik Uygulaması - Son Dakika
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Karabük'te Dijital Ebeveynlik Uygulaması

Karabük\'te Dijital Ebeveynlik Uygulaması
12.06.2026 11:10
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Karabük Üniversitesi, ebeveynlere çocuk gelişimi için güvenilir bilgi sunan bir web uygulaması geliştirdi.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) geliştirilen dijital ebeveynlik uygulamasıyla ailelerin çocuk gelişimi konusunda güvenilir bilgiye erişimi kolaylaştırılıyor.

Karabük Üniversitesi tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen web uygulaması, ebeveynlere çocuk gelişimi ve beceri kazanımı süreçlerinde rehberlik ederek doğru bilgiye ulaşmalarını amaçlıyor.

Proje yürütücüsü Ceylan, yaptıkları görüşmelerde ebeveynlerin çok sayıda dijital kaynaktan yararlandığını ancak bilgi yoğunluğu nedeniyle doğru bilgiye ulaşmakta zorlandıklarını belirtti.

Ebeveynlerin "Ne yapmalıyım, ne zaman yapmalıyım, nasıl yapmalıyım?" sorularıyla sıkça karşılaştığını ifade eden Ceylan, geliştirilen web uygulamasında beceri etkinliklerinin görsel olarak sunulduğunu ve içeriklerin bilimsel kaynaklara dayandırıldığını söyledi.

Projenin ilk deneysel çalışmasının 40 ebeveynle gerçekleştirildiğini aktaran Ceylan, uygulamanın ilerleyen süreçte yeni projelerle geliştirilebileceğini kaydetti.

Türkiye'de dijital ebeveynlik farkındalığının artırılması gerektiğine dikkat çeken Ceylan, ebeveynlerin dijital ortamları yoğun kullandığını ancak güvenilir kaynaklara erişim konusunda eksiklikler bulunduğunu ifade etti.

Projenin en önemli hedeflerinden birinin farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Ceylan, güvenilir dijital kaynakların ailelere önemli katkılar sağladığını gözlemlediklerini dile getirdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Teknoloji, Karabük, Eğitim, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Karabük'te Dijital Ebeveynlik Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Volkan Demirtaş Volkan Demirtaş:
    dijital çağda ebeveynlere doğru kaynaklar sağlamak gerçekten önemli bir adım özellikle şehirde yaşayan aileler için bu tür uygulamalar çok faydalı olabilir. umarım uygulamanın erişimi geniş olur ve daha fazla aile bundan yararlanır 0 0 Yanıtla
  • Baran Kizildag Baran Kizildag:
    güzel bi girişim ama umarım gerçekten işe yarar yani çünkü böyle projeler çoğu zaman yarıda kalıyo 0 0 Yanıtla
  • Duran Keskin Duran Keskin:
    avrupa ülkelerine bak çocuk eğitimi konusunda neler yapıyo onlar biz hep geç kalıyo gibiyiz ya 0 0 Yanıtla
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