Karabük'te okul çevreleri ve servis araçları için geniş güvenlik önlemi alındı
Karabük'te yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla emniyet ve jandarma ekipleri okul çevrelerinde güvenlik önlemi alıp okul servis araçlarını denetledi. Karabük Valiliği, öğrencilerin okullarına güvenli ulaşması ve eğitim ortamlarının huzuru için ekiplerin görev başında olduğunu bildirdi.
Karabük'te, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte güvenlik güçleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.
Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından okul çevrelerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmaları ve eğitim ortamlarının huzur içerisinde sürdürülmesi için ekiplerin görev başında olduğu bildirildi. Yeni eğitim öğretim yılında çocukların güvenliği ve huzuru için sahadaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilen açıklamada, tüm öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına sağlıklı, güvenli ve başarılı bir eğitim öğretim yılı dilendi.
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