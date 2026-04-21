Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük Üniversitesinde odaklanmış ultrasonografi eğitimi verildi
21.04.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) düzenlenen atölyede tıp fakültesi öğrencilerine teorik ve uygulamalı ultrasonografi eğitimi verildi.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Can Sağlığı Vakfı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği iş birliğiyle "Odaklanmış Ultrasonografi Atölyesi (POCUS Workshop)" gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen programda öğrencilere hem teorik hem uygulamalı eğitim sunuldu.

Programın açılışında konuşan Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, hekimlikte uygulama ve tecrübenin önemine dikkat çekerek, farklı hasta vakalarının mesleki gelişime katkı sağladığını ifade etti.

Can Sağlığı Vakfı Karabük Temsilcisi Bartu Çelik ise ultrasonografinin özellikle acil tıpta kritik bir yere sahip olduğunu belirterek, bu tür eğitimlerin sahada hızlı ve doğru karar verme becerisini geliştirdiğini kaydetti.

Programda ayrıca Can Sağlığı Vakfı Karadeniz Bölgesi Mesleki Kariyer Çalışmaları Sorumlusu Alperen Asiltürk ile Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Bora Çekmen de değerlendirmelerde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Öğr. Üyesi Büşra Bildik tarafından "Ultrason Fiziği ve Knoboloji", Doç. Dr. Bora Çekmen tarafından ise "Temel Kardiyak Ultrasonografi (FoCUS)" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Atölye kapsamında, odaklanmış kardiyak ultrasonografi (FoCUS) ve travma odaklı ultrasonografi (e-FAST) başta olmak üzere temel ultrason prensipleri ele alındı. Eğitimde ultrason fiziği, cihaz kullanımı ve travma hastalarında değerlendirme süreçleri gibi konular işlendi.

Uygulamalı oturumlarda öğrenciler, küçük gruplar halinde ultrason cihazlarını kullanarak edindikleri bilgileri pratiğe dönüştürdü. Program, katılımcılara hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 14:32:15. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.