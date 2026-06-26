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Karne Heyecanı Ortahisar'da

Karne Heyecanı Ortahisar\'da
26.06.2026 14:49
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Vali Tahir Şahin, öğrencilerle karne günü kutlayıp kek dağıttı. 138 bin öğrenci yaz tatiline girdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bulunan Hasan Tahsin Kırali İlkokulu'nda yaşanan karne günü heyecanına ortak olan Vali Tahir Şahin, öğrencilerle bir araya gelerek onlara önce karne sonra kek dağıttı.

Trabzon'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Kent genelindeki 632 eğitim kurumunda öğrenim gören 138 bin 55 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Tatil öncesi bugün okullarda karne dağıtım törenleri düzenlendi. Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bulunan Hasan Tahsin Kırali İlkokulu'nda yaşanan karne günü heyecanına Vali Tahir Şahin de ortak oldu.

Renkli anların yaşandığı programda Vali Tahir Şahin, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere tatil için nasihatlerde de bulunan Vali Şahin, "Karnemizi aldıktan sonra ne yapacağız? yaylada arkadaşlarımızla oyun oynayacağız, nenelerimizi, dedelerimizi ziyaret edeceğiz. Elbette kitap okumayı da ihmal etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali Tahir Şahin, sohbetin ardından öğrencilere kek dağıttı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Karne Heyecanı Ortahisar'da - Son Dakika

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